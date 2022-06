Clip: Liên hoan hát Then - đàn Tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Đêm 4/6, tại khu du lịch Ba Bể đã diễn ra Liên hoan hát Then - đàn Tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022.



Trong đêm khai mạc, các đoàn nghệ nhân hát Then đàn - đàn Tính đến từ 8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn đã cống hiến hết mình bằng những câu Then đắm mê. Tuy là sự kiện không lớn trong chuỗi hoạt động Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 nhưng Liên hoan hát Then - đàn Tính đã khiến ngàn vạn bước chân không cưỡng nổi mà tìm về.

Thực hành nghệ thuật hát Then - đàn Tính tại Liên hoan hát Then - đàn Tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Nông Văn En (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, các chương trình trước đó nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 ông có thể không đi, nhưng đến hát Then - đàn Tính thì không cưỡng lại được, phải đi thôi.

Giống như ông En, bà Hoàng Thị Phần cũng vượt hơn 100km từ huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) sang hồ Ba Bể chỉ để được đắm chìm trong đêm hội hát Then - Đàn tính.

Có thể nói, đêm Liên hoan hát Then - đàn Tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thực sự là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Tuần Du lịch – Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022, có sức hút lạ kỳ không chỉ với người dân địa phương.

Ông Mã Trung Trực biểu diễn nghệ thuật hát Then - Đàn tính tại Liên hoan hát Then - đàn Tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Mã Trung Trực (bản Hon, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể) là người có giọng Then hay nức tiếng vùng hồ Ba Bể.

Ông chia sẻ, trước đó, đoàn của huyện Ba Bể đã rất háo hức và tập luyện hết sức nghiêm túc hơn 10 ngày với mong muốn được cống hiến hết mình cho Liên hoan hát Then - đàn Tính.

Ông Lâm Tiến Du, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn khi nói về nghệ thuật hát Then - đàn Tính. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Lâm Tiến Du, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Việc tổ chức Liên hoan hát Then - đàn Tính nhằm mục đích bảo tồn văn hóa truyền thống, đặc biệt là khi hát Then vừa được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với đó, chúng tôi cũng tiến hành trình diễn trang phục nhằm bảo tồn trang phục dân tộc theo đề án 29 của Bộ VHTT&DL."

"Hoạt động hát Then - đàn Tính đã thu hút được cả ngàn người đến xem. Với sức hút của hát Then - đàn Tính, chúng tôi đang tham mưu để Liên hoan hát Then - đàn Tính trở thành hoạt động thường niên, vừa phục vụ du khách vừa bảo tồn văn hóa truyền thống", ông Du cho biết thêm.

Trang phục trình diễn trong đêm khai mạc Liên hoan hát Then - đàn Tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2022 cũng hết sức đa dạng, gồm trang phục của các dân tộc: Nùng, Tày, Dao Đỏ, Dao Tiền, Hoa, Sán Chỉ, Kinh, Mông, Mông Trắng, Sán Chay.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan hát Then - đàn Tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2022 là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống hát Then - đàn Tính, trang phục dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Liên hoan hát Then - đàn Tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5/6 tại khu du lịch Ba Bể (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).