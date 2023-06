Đạo diễn nói gì về cảnh phim NSND Lê Khanh chê nghề bán hàng online?

Trong phim Nơi giấc mơ tìm về, bà Lan (NSND Lê Khanh đóng) và Gia An (Lãnh Thanh đảm nhiệm) có nhiều mâu thuẫn do Gia An muốn tiếp tục công việc kinh doanh online nhưng bà Lan muốn cháu nội phải kế tục sự nghiệp gia đình.

Gia An từng đi nước ngoài một thời gian nên có tư tưởng tự do. Vì muốn có thời gian tự do vui chơi cùng bạn bè, anh nghĩ ra cách nói dối mất hộ chiếu với bà nội. Bà Lan giả vờ tin cháu nhưng vẫn âm thầm cử Phương (Việt Hoa) theo dõi các cuộc ăn chơi của Gia An. Biết được chuyện này, Gia An tỏ ý không hài lòng.

Bà Lan không đồng tình với công việc của cháu trai vì không có tính lâu dài. Lúc này, Gia An cãi lý với bà nội, nói rằng kinh doanh online là xu hướng hiện nay. "Nhưng nhà ta là nhà có nề nếp, có truyền thống, việc cháu kế tục sự nghiệp là trách nhiệm cháu phải làm", bà Lan dạy cháu.

NSND Lê Khanh vào vai bà Lan trong phim "Nơi giấc mơ tìm về" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Bà rất ghét cái trò cứ thò chân xuống gầm bàn không lao động gì, mất một chút nước bọt kiếm bộn tiền. Bà nói thật đấy. Cháu bỏ kinh doanh online đi, nó không bền đâu", bà Lan nói.

Sau đó, Gia An thuận theo lời bà về công ty làm việc. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì kế hoạch kinh doanh hàng hiệu, còn ý định mở cửa hàng. Bà Lan biết tin liền lập tức tuyên bố trao quyền quản lý cho cháu trai cho buổi lễ kỷ niệm của công ty.

Sau đoạn phim này, nhiều khán giả phản ứng vì phát ngôn của bà Lan về nghề bán hàng Online. Có người cho rằng, lời thoại nhân vật thiếu tế nhị, trực tiếp chê bai công việc "ngồi mát ăn bát vàng", "động chạm" tới nhiều hộ kinh doanh. Thậm chí, có người còn dọa sẽ tẩy chay bộ phim vì lời thoại mang tính giáo điều.

Nhưng cũng có người cho rằng, bà Lan và Gia An là hai thế hệ cách xa nhau về tuổi tác nên suy nghĩ không hợp nhau là lẽ bình thường. Hơn nữa, bà Lan cũng lớn tuổi nên việc tiếp cận với phương thức mua bán trực tuyến trên mạng xã hội không thạo nên mới nói như vậy.

Bà Lan (NSND Lê Khanh) và Gia An (Lãnh Thanh) có nhiều mâu thuẫn do khoảng cách thế hệ (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đạo diễn Trịnh Lê Phong cho hay, phim Nơi giấc mơ tìm về đã quay xong, bình thường thì thoại trong phim sẽ do biên kịch viết nhưng có những đoạn đạo diễn sẽ thay đổi ở hiện trường quay phim.

"Một bộ phim khi được phát sóng vẫn có người yêu, kẻ ghét. Không thể bắt tất cả mọi người có cảm tình với phim được. Thực thế là có người chê thoại, nhưng có người lại thấy hợp lý.

Không phải cứ có ý kiến trái chiều là lại đi giải thích. Hy vọng khán giả sẽ xem tổng thể của phim để bình luận", đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết.

Phim Nơi giấc mơ tìm về xoay quanh Gia An (do Lãnh Thanh đóng) - công tử nhà giàu bị bà nội ép vào khuôn khổ. Sau thời gian du học, An bị bà gọi về nước gánh vác công ty nhưng cậu tìm mọi cách né tránh việc nối nghiệp. Để giám sát, bà cử Phương (Việt Hoa) trợ giúp trong quá trình bàn giao công việc.

An cho rằng bà độc đoán, không tôn trọng lựa chọn của mình nên thường tỏ ra vô trách nhiệm, lỡ hẹn với khách hàng, làm đổ bể nhiều dự án quan trọng. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt trong suy nghĩ và nhiều hiểu lầm khiến tình cảm của hai bà cháu rạn nứt, tưởng chừng không thể hàn gắn.

Phim còn gửi gắm thông điệp về nỗi cô đơn của người lớn tuổi, qua câu chuyện của bà Lan. Chồng mất sớm, bà vùi đầu vào sự nghiệp, không có con cháu kề bên. Khi tham gia nhiều hơn vào quá trình điều hành viện dưỡng lão mà mình giữ cổ phần, bà nhận ra và chấp nhận thực tế mình đang già đi và nên có cuộc sống thảnh thơi, đúng với tuổi tác. Bà tìm được những người bạn tâm giao chia sẻ vui buồn, khó khăn, đồng thời giúp giám đốc giữ lại được viện dưỡng lão.

Phim có sự tham gia của: NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, Việt Hoa, Lãnh Thanh, Minh Thu, Thục Anh…