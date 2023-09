Vì sao Trần Anh Hùng gây bất ngờ khi tham dự Oscar 96?

Hội đồng tuyển chọn phim của Pháp đã lựa chọn bộ phim The taste of things - một phim tình cảm lãng mạn đề cao vẻ đẹp ẩm thực Pháp do đạo diễn Trần Anh Hùng thực hiện để gửi đi tranh giải Oscar ở hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất.

Đây là điều gây bất ngờ bởi trước đó, bộ phim Anatomy of a Fall (tạm dịch: Giải phẫu một cú ngã) của nữ đạo diễn người Pháp Justine Triet đã giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes hồi mùa hè năm nay.

Bộ phim của nữ đạo diễn Justine Triet vốn được xem là một ứng viên mạnh giữa các bộ phim được đem ra cân nhắc để Pháp gửi đi tranh giải Oscar. Sau cùng, bộ phim được lựa chọn là phim của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Trước đó, Pháp chưa giành giải Oscar cho Phim quốc tế hay nhất từ năm 1993. Tác phẩm dự thi năm ngoái Saint Omer của Alice Diop, không được đề cử ở vòng dự thi cuối.

Trần Anh Hùng (61 tuổi) sang Pháp định cư sau năm 1975. Anh theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumière. Tác phẩm Mùi đu đủ xanh của đạo diễn nhận giải Caméra d'Or Liên hoan phim Cannes 1993 và được đề cử Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

The taste of things là bộ phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh nước Pháp cuối thế kỷ 19. Phim xoay quanh chuyện tình giữa một nữ đầu bếp và ông chủ của cô. Hai vai diễn chính trong phim do hai diễn viên nổi tiếng người Pháp - Juliette Binoche và Benoit Magimel đảm nhận. Phim được quay trong một tòa lâu đài ở Pháp.

Nhân vật nữ chính Eugenie làm đầu bếp trong nhà hàng do Dodin làm chủ. Dodin đóng vai trò bếp trưởng của nhà hàng. Hai người đã đồng hành trong công việc suốt 20 năm. Trong lĩnh vực ẩm thực, Dodin là một bếp trưởng nổi tiếng. Về Eugenie, cô là một đầu bếp đầy nhiệt huyết và đam mê, được đánh giá là một tài năng trong lĩnh vực ẩm thực.

Qua năm tháng đồng hành trong công việc, Dodin và Eugenie đã dành rất nhiều thời gian cùng làm việc trong gian bếp, tình cảm nảy sinh giữa hai người. Họ cùng chia sẻ với nhau tình yêu dành cho ẩm thực, cùng nhau sáng tạo nên những món ăn độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều thực khách đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Ngày 28/5, Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Trong cuộc họp báo ngắn sau Cannes, đạo diễn nói đau đáu làm phim nghệ thuật, nhưng thấy đó là công việc khó khăn, nhất là tìm được chủ đề như The Pot au Feu - tác phẩm mới nhất.

Một tháng sau khi Liên hoan phim Cannes 2023 kết thúc, Trần Anh Hùng về Việt Nam dạy đạo diễn chương trình Gặp gỡ mùa thu ở TP HCM. Khóa học diễn ra ngày 6-12/7, Trần Anh Hùng hướng dẫn các kỹ năng chỉ đạo tác phẩm, dựa trên 34 năm kinh nghiệm.