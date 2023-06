Đào khoai mỡ ăn tốt cho xương khớp, trúng mùa toàn củ to, nông dân nơi này ở Long An hơi buồn Đào thứ củ ăn tốt cho xương khớp, trúng mùa toàn củ to, nông dân ở Long An hơi buồn vì điều này

Năm nay, thời tiết thuận lợi, ít sâu, bệnh, nông dân trồng khoai mỡ trúng mùa (trung bình từ 18-20 tấn/ha). Tuy nhiên, hiện khoai mỡ vào vụ thu hoạch rộ nên giá giảm, nông dân trồng khoai mỡ huyện Thạnh Hóa, (tỉnh Long An) thu lợi nhuận thấp.