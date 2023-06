Đào Tố Loan bị sốc nhiệt khi cùng NSND Quốc Hưng quay MV “Người đi tìm hình của nước”

Người đi tìm hình của nước là một bài thơ đã quen thuộc với nhiều thế hệ, nhưng chưa từng có sự lan tỏa rộng rãi bằng âm nhạc như nhiều tác phẩm khác. Bài thơ rất hay ở nhiều góc độ, song lại rất khó để có thể phổ nhạc nếu như nhạc sĩ không đủ khéo léo ứng biến, sắp đặt và sáng tạo thêm những ý tứ để nối liền mạch cảm xúc cũng như câu chuyện ẩn chứa bên trong. Nhạc sĩ Kiên Ninh đã phải mất đến 3 năm mới có thể viết nên ca khúc từ lời thơ của nhà thơ Chế Lan Viên.

MV "Người đi tìm hình của nước" sáng tác Kiên Ninh, biểu diễn Đào Tố Loan - Quốc Hưng. MV: NVCC.

"Bài thơ của nhà thơ Chế Lan Viên rất đặc sắc về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với câu chuyện về hành trình đi tìm đường cứu nước. Ngay tựa đề đã gợi lên nhiều ý nghĩa to lớn về cảm xúc và câu từ rất đắt giá. Nó mang đến cho tôi những rung cảm sâu sắc, từ đó có thêm những sáng tạo trong việc khắc họa chân dung của Bác", nhạc sĩ Kiên Ninh nói.

Trong quá trình viết ca khúc, những câu từ hay, những hình ảnh "đắt" về mặt cảm xúc của bài thơ đã được Kiên Ninh chắt chiu tối đa, xuất hiện xuyên suốt trong từng đoạn nội dung của bài hát. Bên cạnh đó, nhạc sĩ cũng đưa vào những ý tứ mang tính phát triển thêm về hình tượng của Người với thông điệp ca ngợi, tri ân công ơn của Bác đối với dân tộc và Tổ quốc Việt Nam.

Ở một bài hát nói đến hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác, sẽ có rất nhiều điều muốn truyền tải. Vì vậy, Kiên Ninh đã lựa chọn hình thức cấu trúc tác phẩm gồm 3 đoạn đơn, mỗi đoạn là một tính chất nội dung tương phản khác, trong đó có vận dụng thủ pháp chuyển điệu khi tiến hành chuyển đoạn.

Đoạn đầu thể hiện tình yêu sâu nặng đối với quê hương của Bác và nói lên bối cảnh vì sao Người phải ra đi tìm đường cứu nước. Đây là bối cảnh đau thương nước mất nhà tan, dưới ách nô lệ kìm kẹp của thực dân đầu thế kỷ 20. Chính vì vậy, âm nhạc được Kiên Ninh chủ đích viết trên thang âm ngũ cung nhằm tái hiện lại Việt Nam trong giai đoạn này.

Các quay của MV được thực hiện ở Lăng Bác, Phủ Chủ tịch... Ảnh: NVCC.

Đoạn hai được chuyển điệu sang giọng trưởng với tính chất tươi sáng. Đây là đoạn nói về thời điểm Bác đã tìm thấy con đường đi cho cả dân tộc và cảm xúc của Người vỡ òa trong hạnh phúc. Chính giây phút reo mừng ấy, giọt lệ Người đã rơi trên chữ Lê Nin, bởi Người đã nhìn thấy hình đất nước phôi thai, một Việt Nam sẽ sớm "hồi sinh" và "hình đất nước" một ngày sẽ "nở hoa".

Đoạn ba được chuyển sang tiết nhịp mới (6/8) tính chất rộn ràng sáng láng, phơi phới niềm vui được tang cường. Đoạn này chính là hình tượng những bước chân đầu tiên của Người về nước. Những bước chân ấy đã "gieo ánh dương hồng lên non nước Việt Nam. Đó là ánh sáng của Đảng soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi tới thành công. Và phần cuối ca khúc như là thông điệp tri ân mà cả dân tộc muốn gửi tới Hồ Chủ Tịch kính yêu: Người đã tìm thấy "con đường cho cả dân tộc đi theo", Người đã tìm thấy "hình của nước", "Hình đất nước bay lên ngày chiến thắng" và tên Người sẽ luôn sáng mãi cùng non sông Việt Nam.

Quốc Hưng - Đào Tố Loan hòa quyện trong "Người đi tìm hình của nước"

Khi viết xong bài hát, Kiên Ninh nhận thấy phần thể hiện sẽ rất phù hợp với phiên bản song ca nam nữ solo từng đoạn có kết hợp với vocal và bè của hợp xướng. Bởi vậy, anh quyết định mời NSND Quốc Hưng và ca sĩ Đào Tố Loan tham gia dự án âm nhạc Người đi tìm hình của nước.

Giọng hát của Đào Tố Loan và Quốc Hưng hòa quyện trong MV "Người đi tìm hình của nước". Ảnh: NVCC.

"Đây là 2 giọng hát hàng đầu trong dòng nhạc thính phòng cách mạng và có sức lan tỏa mạnh tới công chúng. Tôi tin rằng 2 nghệ sĩ sẽ truyền tải được nhiều năng lượng và nhiều cảm xúc tới mọi người", nhạc sĩ Kiên Ninh bày tỏ.

Nam nhạc sĩ cho rằng, với phiên bản song ca, từng giọng solo vẫn thể hiện được tính cách cũng như thế mạnh của mình và làm cho người nghe cảm thấy thú vị khi chuyển đổi màu sắc, khoảng âm thanh dải tần của từng giọng. Ở phần hòa âm bè cho giọng hát, anh cũng tính toán tính toán để sao cho công năng của 2 giọng hát này dễ dàng hòa quyện và cộng hưởng với nhau.

Chia sẻ về việc tham gia dự án Người đi tìm hình của nước, NSND Quốc Hưng cho biết: Đã có rất nhiều ca khúc của các nhạc sĩ gạo cội viết về Bác thành công, mang đến cảm xúc mãnh liệt cho người hát cũng như khán giả. Thế hệ nhạc sĩ trẻ cũng sáng tác không ít đề tài này, nhưng lại chưa có tác phẩm thực sự đọng lại. Bởi vậy, khi Kiên Ninh cho biết về việc phổ thơ Chế Lan Viên, anh rất hào hứng.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây chưa ai phổ nhạc bài thơ Người đi tìm hình của nước. Tôi thực sự rất hứng thú khi cầm bản nhạc của Kiên Ninh. Đầu tiên Kiên Ninh có ý tưởng để tôi thu âm một mình, nhưng sau khi bàn bạc, chúng tôi thấy sẽ hiệu quả hơn nếu song ca với sự hỗ trợ của dàn hợp xướng, và quyết định mời Đào Tố Loan song ca cùng tôi".

Ca sĩ Đào Tố Loan bị sốc nhiệt khi quay MV giữa thời điểm nắng nóng cực điểm. Ảnh: NVCC.

Giọng ca opera Đào Tố Loan cho biết: "Trong âm nhạc muôn màu sắc, tôi nghĩ sự kết hợp giữa những điều khác biệt sẽ trở nên đặc biệt hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Trong một dàn nhạc giao hưởng có violin thánh thót, có cello trầm ấm, có đầy đủ các loại nhạc cụ khác nhau để tạo nên những bản nhạc hòa quyện, những giai điệu đẹp bất hủ, để đời. Trong ca hát cũng vậy, đôi khi 2 giọng nữ cao và nam cao hát với nhau chưa chắc sẽ tạo ra âm thanh hoàn hảo cho tác phẩm Người đi tìm hình của nước.

Cuộc đời Bác và con đường đi tìm tự do cho đất nước của Người có quá nhiều cung bậc cảm xúc - vui có, buồn có, hạnh phúc có, rồi có cả những bất lực… Tôi nghĩ việc kết hợp một giọng nữ cao và một giọng nam trầm sẽ giúp thể hiện sinh động những trạng thái hoàn cảnh về Bác; lúc thì lắng đọng, cảm xúc lúc lại hân hoan hạnh phúc".

Đào Tố Loan tâm sự thêm rằng: "Tôi đã hát rất nhiều ca khúc về Bác, nhưng đây là lần đặc biệt, tôi có cảm giác muốn bật khóc khi thu thanh bài hát về Người. Có lẽ ca từ của bài hát thật sự đã chạm tới trái tim của nghệ sĩ như tôi, thật sự thấm và đọng cảm xúc khó tả. Tôi thực sự biết ơn nhạc sĩ Kiên Ninh đã cho tôi cơ hội được hát một ca khúc ý nghĩa về Bác, được kết hợp cùng NSND Quốc Hưng".

Nhạc sĩ Kiên Ninh. Ảnh: NVCC.

Khi thực hiện MV Người đi tìm hình của nước, đạo diễn Anh Quân đã chọn cách kể chuyện đan xen giữa những hình ảnh tư liệu lịch sử về Bác và hình ảnh quay hiện đại. Mục đích của anh để khán giả hiểu hơn thông qua những hình ảnh chân thực về lịch sử, về hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời cảm nhận được đất nước Việt Nam hiện tại tươi đẹp như thế nào.

Trong MV có nhiều hình ảnh được thực hiện tại các địa điểm quan trọng như Lăng Bác, Phủ Chủ tịch… Để ghi hình được tại các điểm an ninh nghiêm ngặt này không phải dễ dàng. MV ghi hình vào tháng 5, vào những ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm, khiến ê-kíp gặp không ít trở ngại. Có bạn trẻ trong dàn hợp ca bị say nắng, phải sơ cứu gấp. Ca sĩ Đào Tố Loan thì sau buổi ghi hình về là bị ốm mất giọng 1 tuần do sốc nhiệt.