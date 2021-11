Đấu giá đất xen kẹt ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) giá khởi điểm hấp dẫn 40 triệu đồng/m2

Thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Bắc Từ Liêm và đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia cho biết, phiên đấu giá quyền sử dụng đất gồm 11 thửa đất tại phường Thụy Phương sẽ tiến hành tổ chức vào ngày 22/11 tới đây.



Các thửa đất thuộc dự án khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Phía tây giáp hồ Thụy Phương, phía bắc và phía đông giáp khu dân cư phường Thụy Phương, phía Nam giáp trường THCS Thụy Phương.

Về hiện trạng, các thửa đất này đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt.

Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 85 m2 đến 113,5 m2. Tổng diện sàn xây dựng gần 4.700 m2, mật độ xây dựng 53,6%, tầng cao công trình đối đa 6 tầng.

Mức giá khởi điểm hơn 40 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 680 triệu đồng đến 910 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất là 500 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 21/11 tại Hội trường Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Bắc Từ Liêm. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Trước đó, tại quận Cầu Giấy, phiên đấu giá 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, TP.Hà Nội) được tổ chức với sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Mặc dù, chỉ có 25 lô đất và mức giá khởi điểm gần 200 triệu đồng/m2 nhưng vẫn có khoảng 800 - 900 hồ sơ nộp tham dự.

25 lô đất được đem ra đấu giá có diện tích từ 38,1 - 84,8 m2 với mức giá khởi điểm từ 104,7 - 182,3 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của mỗi lô đất từ 4,1 - 9,2 tỷ đồng. Số tiền cọc trước tham gia đấu giá là 800 triệu đồng/lô đất. Trong đó, mật độ xây dựng trên khu đất là 100%, cao tối đa 4 tầng.

Kết thúc phiên đấu giá, giá trúng cao hơn giá khởi điểm từ 2 - 2,5 lần, khiến nhiều nhà đầu tư nộp từ 5 - 10 bộ hồ sơ nhưng vẫn ra về trắng tay.

Kết quả đấu giá chủ yếu trên 200 triệu đồng/m2. Trong đó, giá trúng thấp nhất là 162,7 triệu đồng/m2 của lô E23, nằm ở mặt ngách rộng 5m, có diện tích 59,9 m2, mức giá khởi điểm là 104,7 triệu đồng/m2. So sánh, mức giá trúng cao hơn 55% so với giá khởi điểm.

Đáng chú ý, lô B12 diện tích 44,5 m2, với vị trí lô góc ở mặt phố Dương Khuê, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) có mức giá khởi điểm cao nhất là 182,3 triệu đồng/m2 nhưng mức giá trúng lên tới 364,3 triệu đồng/m2, gần gấp 2 lần so với giá khởi điểm. Đây cũng là mức giá cao nhất của phiên đấu giá.

"Giá đất nền cơ bản không thay đổi so với quý trước. Tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, giá đất nền vẫn ở ngưỡng cao, hầu như chưa giảm so với quý II. Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, thị trường đất nền có dấu hiệu giảm giá cục bộ ở một số dự án và khu vực tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh. Mức giảm khoảng 5 - 7% so với tháng 5 (giai đoạn trước khi dịch bùng phát mạnh)" - Bộ Xây dựng thông tin về nhà thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2021