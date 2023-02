Cầu Ngang là huyện có diện tích trồng màu khá lớn của tỉnh Trà Vinh, hiện nay nông dân trong huyện đang thu hoạch dần các loại hoa màu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài một số nông sản “rớt giá” như ớt chỉ thiên, bầu bí, khổ qua và rau cải các loại, thì giá dưa hấu và đậu phộng vụ này giá tăng và ổn định.

Tuy nông dân phấn khởi nhưng do thời tiết biến đổi thất thường, mưa trái mùa ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận của nông dân.

Cán bộ Nông nghiệp - Môi trường xã Mỹ Long Bắc (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) Huỳnh Tùng Quân khảo sát rẫy dưa hấu của nông dân Nguyễn Văn Tùng (phải), ấp Hạnh Mỹ.

Đồng chí Trần Trọng Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Long Bắc cho biết: ấp Hạnh Mỹ, Bến Kinh, Bến Cát là địa phương thâm canh cây dưa hấu trong vụ đông - xuân với diện tích gần 300ha. Những năm qua, xã tập trung chỉ đạo nông dân cơ cấu mùa vụ hợp lý với từng tiểu vùng, trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao, từ đó, năng suất và chất lượng sản phẩm nông sản luôn được thị trường ưa chuộng.

Riêng vụ màu đông - xuân năm nay, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, từ đó hoa màu của nông dân giảm năng suất, chất lượng và lợi nhuận. Đến nay, nông dân đã thu hoạch 264ha màu các loại như bí đỏ, ớt chỉ thiên, dưa hấu, đậu phộng, trong đó trên 120ha dưa hấu, năng suất bình quân 27 tấn/ha, giảm 03 - 3,5 tấn so với năm trước, giá bán từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, lợi nhuận từ 40 - 120 triệu đồng/ha, giảm 30% lợi nhuận so với những năm trước.

Nông dân Trần Vũ Thanh, ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc cho biết: vụ dưa hấu năm nay ông tranh thủ xuống giống sớm hơn các hộ lân cận nhằm bán được giá cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn dưa hấu đang úp nụ, gặp mưa trái mùa, nên 0,5ha dưa hấu không đậu trái đúng thời gian quy định.

Vì thế, ông tiếp tục chăm sóc và úp nụ đợt 2, năng suất giảm, đến cuối vụ sản lượng đạt 12 tấn, giảm 05 tấn so với cùng kỳ, giá bán 8.000 đồng/kg, lợi nhuận 20 triệu đồng. Kết thúc vụ dưa hấu, ông tận dụng hàng dưa hấu sẵn có mua hạt bí đỏ gieo trồng với hy vọng vụ mùa bội thu.

Nông dân Nguyễn Văn Tùng, ấp Hạnh Mỹ cho biết thêm: còn vài ngày nữa 0,3ha dưa hấu của ông sẽ thu hoạch. Hầu hết vụ dưa hấu năm nay ông chỉ ra công tưới 02 tháng, tất cả các chi phí còn lại ông đều thuê nhân công như lên liếp, trải màng phủ nông nghiệp, úp nụ, cắt chèo dưa, thu hoạch… ước chi phí đến cuối vụ khoảng 20 - 30 triệu đồng/0,3ha.

Cơn mưa trái mùa vừa qua đã ảnh hưởng không ít đến dưa hấu, năng suất đợt này ước đạt 7,5 tấn/0,3ha, giá bán thương lái hiện đang thương thảo từ 8.000 - 9.000 đồng/kg, lợi nhuận ước đạt 12 - 15 triệu đồng/0,3ha.

Tại vùng trồng màu ở ấp Huyền Đức, xã Long Sơn, nông dân nơi đây trồng đậu phộng nhiều nhất. Với lợi thế đất động cát, gò cao, thoát nước tốt nên nông dân tập trung thâm canh cây đậu phộng.

Đồng chí Thạch Ru La, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn cho biết, so với dưa hấu, đậu phộng năm nay không chỉ được mùa còn được giá. Giá đậu phộng hiện tại 18.000 đồng/kg, tăng từ 4.000 - 6.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Mặc dù thời tiết biến đổi thất thường và mưa trái mùa, có ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của nông dân, nhưng mức độ thiệt hại không đáng kể.

Nông dân Nguyễn Văn Trường, có kinh nghiệm hơn 10 năm trồng đậu phộng ở ấp Huyền Đức cho biết, ông có 0,7ha đất canh tác, hàng năm vào vụ ông tập trung 01 vụ đậu phộng và 3 vụ dưa hấu.

Riêng vụ đông - xuân, ông chủ yếu trồng đậu phộng, bởi thích ứng mùa khô, nhiều củ, năng suất cao. Để bán được giá cao, với 0,7ha ông chia diện tích đất sản xuất xuống giống làm 02 đợt và cách nhau 15 ngày. Kể từ khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng, nhân công lao động tăng theo.

Chi phí đầu tư 0,7ha đậu phộng năm nay khoảng 50 triệu đồng. Những ngày trước ông thu hoạch 0,4ha đậu phộng xuống giống trước, sản lượng đạt 3,6 tấn, giá bán 18.000 đồng/kg, lợi nhuận 22 triệu đồng; còn 0,3ha đậu phộng còn lại dự kiến 15 ngày tới thu hoạch, nếu giá đậu phộng ở mức này, lợi nhuận ước đạt hơn 50 triệu đồng.

Đậu phộng, dưa hấu là hai cây trồng chủ lực của nông dân trong xã Mỹ Long Bắc và Long Sơn nói riêng, của huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) nói chung.