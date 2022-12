Khoảng cuối tháng 9-2019,PV báo SGGP được một người bạn giới thiệu về một ngôi nhà cổ trên địa bàn huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp). Điều cuốn hút nhất trong ngôi nhà cổ này là chủ nhân của nó sở hữu được nhiều món đồ vật được cho là của những bá hộ thời phong kiến từng sử dụng ở thế kỷ XIX, XX.

Phần đất của gia đình, anh Tuấn dựng lên một ngôi nhà cổ có kiến trúc của thế kỷ XIX, XX. Cổng rào ngôi nhà cổ được thiết kế có sự kết hợp giữa xưa và nay

Anh Nguyễn Đình Tuấn (ngụ tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung), chủ nhân của ngôi nhà cổ này cho biết: với anh, những đồ vật ở đây là vô giá bởi anh sưu tầm những món đồ này từ năm 1997 cho đến nay, nên dù có ai hỏi mua những món đồ này hàng tỷ đồng anh cũng không bán. Bởi đơn giản đó là đam mê!

Bên trong ngôi nhà cổ được bày trí vô cùng bắt mắt, phong thủy với nhiều vật dụng mang dáng dấp một căn nhà của bá hộ thời phong kiến Tấm hoành có 3 chữ Phúc - Lộc - Thọ, đọc từ phải qua trái được chạm khắc tinh xảo Đặc biệt, trong đây có những món đồ dùng trong sinh hoạt hằng ngày đến những món đồ được làm tinh xảo. Trong đó, có chiếc giường được cẩn ốc xà cừ, nét chạm khắc tinh xảo, thẩm mỹ hơn cả chiếc giường của Công tử Bạc Liêu được trưng bày tại TP Bạc Liêu. Bên cạnh đó là 3 tủ thờ thể hiện văn hóa của ba miền Bắc - Trung- Nam cũng được đặt ở chính giữa gian nhà. Cặp lục bình này được làm từ đồng nguyên khối, trọng lượng mỗi bình là 100 kg Tượng phật này có niên đại trên 300 năm được đặt trên cao, chính diện của gian nhà

Một trong 3 tủ thờ được anh Tuấn sưu tầm mang nét văn hóa đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam

Họa tiết trên tủ thờ được cẩn ốc xà cừ tinh xảo

Họa tiết trên tủ thờ rất bắt mắt. Theo anh Tuấn, những tủ thờ này thường chỉ các gia đình quý tộc mới sử dụng

Một bộ tách trà có kiểu dáng như một con ốc, màu sắc tự nhiên

Ly uống trà như một con ốc, quai được làm từ đồng

Những đồ vật trong nhà được bày trí rất ngăn nắp

Đặc biệt nhất, chiếc giường này có hoa văn đẹp mắt, chạm khắc tinh xảo, cẩn ốc xà cừ, đá quý giá trị ban đầu được anh Tuấn sở hữu là 2 tỷ đồng; nay được nhiều người hỏi mua với giá cao gấp đôi nhưng anh Tuấn không bán Giường được cẩn ngọc thạch, đặc điểm nếu nằm ngủ trên chiếc giường này vào buổi trưa thì rất mát. Nhiều người trong giới đồ cổ cho rằng, chiếc giường này đẹp hơn chiếc giường của công tử Bạc Liêu Được sự cho phép của chủ nhân, mọi người có thể được ít phút trải nghiệm trên chiếc giường này Một số vật dụng được bày trí trong nhà: Một tượng đá được chạm khắc tinh xảo với hình của đàn cá chép, trong hình dáng của một con rồng... Cận cảnh của tượng bằng ngọc thạch Anh Tuấn cho biết, chiếc đèn này có giá trị bằng một chiếc xe máy Một chiếc quạt gió vẫn còn đẹp và có thể sử dụng được Đây là cái cân thuốc bắc. Ngày xưa các thầy lang hay các tiệm thuốc hay sử dụng để cân thuốc theo liều lượng đã bắt mạch kê toa Một chiếc đèn chân hạc cũng được anh Tuấn cất công sưu tầm Những thanh kiếm bằng đồng nguyên khối hiện vẫn còn sáng. Do là đồng nguyên khối nên không bị rỉ sét đã có tuổi cả trăm năm

3 thanh kiếm bằng đồng còn nguyên vỏ kiếm

Một ổ khóa, chìa khóa khá là cổ

Một điện thoại bàn cổ

Bàn ủi con gà

Bàn ủi này sử dụng than để ủi thẳng quần áo. Trước khi sử dụng, than được nướng chín đỏ, bỏ vào trong. Con gà này là cái chốt để khóa lại ngăn không cho than rớt ra ngoài. Sử dụng độ nóng từ than, dẫn nhiệt ra ngoài để ủi đồ. Do bàn ủi được làm từ gang, là một hợp kim dẫn nhiệt rất tốt

Ống tẩu, một trong những giới thượng lưu ngày xưa mới sử dụng.