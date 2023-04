Địa phương đầu tiên dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

Những ngày này, du khách bốn phương đã nườm nượp về trẩy Hội Đền Hùng. Video: TT

Thành phố Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa, du lịch đất Tổ năm 2023, ngày 20/4 (tức mồng 1/3 năm Quý Mão), các địa phương trong tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Thành phố Việt Trì là địa phương đầu tiên trong 13 huyện, thị, thành tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tại điện Kính Thiên - trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, TP. Việt Trì, Phú Thọ), lãnh đạo thành phố Việt Trì đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Thành phố Việt Trì là địa phương đầu tiên trong 13 huyện, thị, thành của tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Trà My

Trước anh linh các vị tiên tổ, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì Nguyễn Ngọc Sơn đã kính cáo với các Vua Hùng về thành quả kinh tế-xã hội mà thành phố Việt Trì đã đạt được trong năm vừa qua.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư.



Trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Việt Trì nguyện đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; tích cực cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước gìn giữ, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị to lớn của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Các đại biểu thành phố Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Trà My

Cùng ngày 20/4, sau Lễ dâng hương của thành phố Việt Trì là Lễ dâng hương của huyện Lâm Thao; thị xã Phú Thọ và các địa phương khác trong tỉnh Phú Thọ.

Phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương như thế nào?

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng CSGT tỉnh đã sẵn sàng đảm bảo ATGT trước và trong thời gian diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023. Đặc biệt, sẽ huy động 100% quân số đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các chốt, tuyến đường từ ngày ngày 25/4, tức 6/3 âm lịch.

Năm nay, Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức diễn ra từ ngày 21-28/4 tại TP Việt Trì.

Dự kiến năm nay tỉnh Phú Thọ sẽ đón hàng triệu lượt khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo kế hoạch phân luồng, với các phương tiện đi từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Đền Hùng rẽ nút giao IC7 vào đường Phù Đổng, qua đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Tất Thành rồi gửi xe ở trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phương án khác, các phương tiện xuống nút IC8 vào QL2, đến ngã 3 cây xăng quân khu 2, rẽ phải vào QL32C rồi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hoặc đi thẳng vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đối với ô tô đi QL2 qua cầu Hạc Trì hoặc qua cầu Việt Trì đến ngã 4 BigC rẽ phải vào đường Nguyễn Tất Thành, sau đó về bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Xe mô tô đi QL2 theo đường Hùng Vương đến nút giao với QL32C (Cây xăng Quân khu 2) rồi rẽ trái vào QL32C vào bãi gửi xe số 2 hoặc theo QL2 đến ngã ba giao với TL325 cũ (Cổng chính cũ Đền Hùng) rồi gửi bãi xe số 1 thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các hộ kinh doanh tại khu vực Đền Hùng thực hiện niêm yết công khai bán sản phẩm, du khách thoải mái lựa chọn, không lo bị thổi giá. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đối với các phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang về Đền Hùng, xe ô tô qua cầu Văn Lang đi thẳng vào ngã tư giao với đường Hùng Vương rẽ trái vào đường Hùng Vương rồi vào đường Nguyễn Tất Thành đi thẳng đến bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các phương tiện cũng có thể đi qua cầu Văn Lang rẽ trái vào QL32C (đường Lạc Long Quân) qua ngã 3 Chợ Nú đến Km 10+800 rẽ phải vào đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Tất Thành rồi đi đến bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Các phương tiện từ hướng Tuyên Quang, Yên Bái theo QL2 về Đền Hùng đối với xe ôtô theo QL2 đến ngã ba giao với đường QL32C (Cây xăng quân khu 2) rẽ phải vào QL32C đến bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hoặc bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc các phương tiện theo QL2 đến ngã 3 giao nhau với đường TL325 (ngã 3 Phù Lỗ) rẽ phải vào TL325 đến ngã 3 Tiên Kiên rẽ trái vào QL32C rồi gửi bãi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Xe mô tô theo QL2 đến cổng Khu công nghiệp Đồng Lạng rẽ phải vào bãi gửi xe số 5 (bãi Đồi Thông) hoặc đi thẳng đến Cổng chính cũ Đền Hùng rẽ phải vào TL325 cũ rồi vào bãi gửi xe số 1 (bãi Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các phương tiện từ Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Yên Lập, Tân Sơn (Phú Thọ) theo QL32, 32C về Đền Hùng.

Đối với ô tô theo QL32 hoặc QL32C đến cầu Phong Châu theo QL32C vào bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc theo QL32; QL32C đến cầu Phong Châu vào QL32C (tránh Việt Trì) sau đó đi hướng QL32C vào đường Hùng Vương (qua UBND huyện Lâm Thao) qua đường liên huyện, đường Nguyễn Tất Thành vào bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Xe mô tô theo QL32 hoặc QL32C qua cầu Phong Châu vào QL32C đến TL325 cũ đi thẳng qua Chùa Tổ vào bãi gửi xe số 3 (bãi gửi xe UBND xã Hy Cương) hoặc từ QL32 hoặc QL32C qua cầu Phong Châu, qua QL32C (tránh Việt Trì); QL32C vào đường Hùng Vương (qua UBND huyện Lâm Thao) qua đường liên huyện, đường Nguyễn Tất Thành, QL2C, TL325 cũ đi thẳng qua Chùa Tổ vào bãi gửi xe số 3 (bãi gửi xe UBND xã Hy Cương).

Các phương tiện từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, TX Phú Thọ theo QL2D (TL320 cũ) về Đền Hùng. Đối với xe ô tô đi QL2D đến ngã 3 ga Xép Hà Thạch rẽ trái vào TL320B 150m sau đó rẽ phải vào TL325b đi thẳng đến ngã 3 giao nhau với TL325 rẽ phải đến ngã 3 Tiên Kiên sau đó rẽ trái đi QL32C về bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Xe mô tô đi từ QL2D vào TL325B đến ngã 3 giao nhau với TL325 rẽ phải đến ngã 3 Tiên Kiên, rẽ trái đi QL32C đến Km 4+500 rẽ trái vào TL325, đi qua Chùa Tổ vào bãi gửi xe số 3 (bãi gửi xe UBND xã Hy Cương).

Phú Thọ sẽ huy động 100% quân số đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các chốt, tuyến đường từ ngày ngày 25/4, tức 6/3 âm lịch. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đối với xe taxi đưa khách vào khu vực Đền Hùng (đi từ QL2 vào), hướng dẫn cho dừng trả khách, quay ở đầu xe ở đầu đường Lữ Gia (ngã 3 giao TL325C); các xe đi từ Lâm Thao theo QL32C vào, hướng dẫn cho trả khách, quay đầu xe ở khu vực phía ngoài, đầu vào cổng chính Đền Hùng (giáp lối vào khu vực vườn cây); các xe đi từ cầu Miễu (đường vào UBND xã Chu Hóa), qua Trung đoàn 652 và đường Nguyễn Tất Thành vào, hướng dẫn cho trả khách, quay đầu xe ở gần khu vực ngã 4 giao đường Nguyễn Tất Thành và QL32C (giáp bãi xe trung tâm), không cho vào khu vực trong Đền Hùng; không được dừng, đỗ dọc đường để đón, trả khách.

Các phương tiện chở hàng hóa vào khu công nghiệp Đồng Lạng, Phù Ninh và Thụy Vân, TP Việt Trì, không được đi vào đường Hùng Vương và đường Nguyễn Tất Thành trong những ngày diễn ra lễ hội.

Đối với các xe không đi lễ hội, sẽ được phân luồng từ xa để không đi qua khu vực trung tâm của lễ hội. Với các xe nội tỉnh không đi lễ hội cũng được các cơ quan liên quan hướng dẫn, phân luồng từ xa để hạn chế đi qua khu vực lễ hội.