Diễn viên Bình An hốt hoảng khi đứng trên nóc tòa nhà cao tầng gặp hỏa hoạn

Vào khoảng 11h đêm qua (17/5), Bình An đăng tải bài viết cho biết, anh đang có mặt tại tòa nhà bị cháy ở khu vực quận Đống Đa, Hà Nội. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi đang ở trên nóc của một tòa nhà đang bị cháy, đây sẽ là một cảm giác mà tôi không bao giờ quên". Trong bức ảnh đính kèm, gương mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng.

Hình ảnh diễn viên Bình An trong vụ cháy. (Ảnh: FBNV)

Vụ cháy xảy ra tại tòa nhà cao 4 tầng ở số 1174 đường Láng, phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội), nơi kinh doanh một số dịch vụ như gym, quán bi-a... Cùng với Bình An, nhiều người dân đã chạy lên nóc tòa nhà để thoát thân, đợi lực lượng cứu hộ tới giải cứu. Do cạnh tòa nhà bị cháy có một cây xăng, không ít người lo lắng cho sự an nguy của nam diễn viên, e ngại về việc đám cháy bùng phát.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế. Để trấn an bạn bè và người hâm mộ, nam diễn viên cập nhật trạng thái cảm ơn lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng, đồng thời thông báo đã rời địa điểm một cách an toàn.

Nam diễn viên Bình An được đông đảo khán giả yêu thích qua các bộ phim truyền hình. (Ảnh: FBNV)

Bình An sinh năm 1993 tại Phú Thọ. Anh tốt nghiệp Khóa 33 trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cùng khóa Phan Thắng, Quỳnh Kool, Trung Ruồi, Thương Cin, Trần Nghĩa và Minh Trang. Nam diễn viên được khán giả yêu mến sau khi tham gia các bộ phim như: Đi qua mùa hạ; Ngược chiều nước mắt; Tình khúc bạch dương; Chạy trốn thanh xuân; Mối tình đầu của tôi; 11 tháng 5 ngày; Tiệm ăn dì ghẻ; Ga-ra hạnh phúc; Biệt dược đen... Anh cũng xuất hiện trong phim điện ảnh như: Gái già lắm chiêu; Lạc giới.

Năm 2018, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại Cánh diều vàng 2018 với vai diễn Quang (thời trẻ) trong Tình khúc bạch dương.

Về cuộc sống riêng tư, Bình An kết hôn với Á hậu Phương Nga vào tháng 10/2022. Cả hai có gần 5 năm yêu trước khi tiến tới hôn nhân. Hiện tại, bên cạnh các công việc liên quan tới nghệ thuật, Bình An còn dành nhiều đam mê cho việc kinh doanh. Anh từng khai trương một quán cà phê kết hợp showroom thủy sinh.