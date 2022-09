Phố Hàng Than là con phố dài khoảng 400m, từ đường Yên Phụ tới tháp nước Hàng Đậu - Quán Thánh, cắt ngang các phố Phạm Hồng Thái, Hòe Nhai. Khi xưa, do có một số nhà bán than hoa, than tàu nên phố được gọi là phố Hàng Than. Vào thời kỳ Pháp thuộc, phố được đặt tên là "Rue du Charbon", dịch ra tiếng Việt cũng có nghĩa là "phố Hàng Than". Năm 1945 phố lấy lại tên tiếng Việt và giữ nguyên cho đến bây giờ. Ảnh: Thảo Quyên.