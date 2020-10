Điều tra 22 vụ án tham nhũng, thiệt hại trên 3.600 tỷ đồng

Mới đây, Chính phủ đã có báo cáo gửi Quốc Hội về công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2020. Theo đó, với những nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đồng bộ, tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm.

Trong đó, các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an,Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về PCTN và phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã thụ lý điều tra 22 vụ án tham nhũng

Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV) thuộc Thanh tra Chính phủ tập trung tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN, là đơn vị đầu mối của Thanh tra Chính phủ trong công tác PCTN, giúp Tổng Thanh tra Chính phủ - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trong việc triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; chủ trì tham mưu nhiều hoạt động sơ kết, tổng kết về công tác PCTN trong phạm vi quản lý của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Đơn vị đã trực tiếp tiến hành một số cuộc thanh tra nhằm phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng trong đó có vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) đã thụ lý điều tra 12 vụ, 66 bị can về các tội danh tham nhũng. Trong đó án cũ chuyển sang 6 vụ, 50 bị can; khởi tố mới 6 vụ, 16 bị can (có 5 bị can thuộc 2 vụ án cũ).

Thiệt hại của các vụ án thụ lý khoảng 759,9 tỷ đồng, tài sản thu hồi khoảng 761,1 tỷ đồng; kê biên, phong tỏa: 10 lô đất 1.300m2, 01 căn nhà 247 m2, 1 căn biệt thự 143,5 m2, 13.447.700 cổ phần, 400 triệu đồng trong tài khoản; kết luận điều tra 6 vụ, 57 bị can; chuyển cơ quan khác điều tra theo thẩm quyền 2 vụ, 2 bị can.

Cơ quan An ninh điều tra (A09) đã thụ lý điều tra 08 vụ, 54 bị can; trong đó khởi tố mới 4 vụ, 28 bị can; kỳ trước chuyển sang 4 vụ, 26 bị can (điều tra bổ sung 2 vụ, 20 bị can; điều tra lại 2 vụ, 6 bị can). Thiệt hại trong các vụ án đang thụ lý trên 2.505 tỷ đồng; tài sản thu hồi trên 590 tỷ đồng, tạm giữ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kết luận điều tra 2 vụ, 18 bị can; chuyển cơ quan khác điều tra theo thẩm quyền 1 vụ, 1 bị can; đình chỉ điều tra 1 bị can.

Khám xét, thu giữ lượng lớn tang vật trong vụ án Nhật Cường ở Hà Nội.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) tiếp tục thụ lý điều tra 2 vụ, 10 bị can (tài sản thiệt hại trên 348,7 tỷ đồng).

Theo Chính phủ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án, bị can đối với các đối tượng có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid 19 để nâng khống giá mua các thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch với mục đích tư lợi.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thanh tra, rà soát trong phạm vi toàn quốc, góp phần răn đe, phòng ngừa chung, thu hồi tài sản bị thất thoát, thiệt hại.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ điều tra, truy tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xử lý, giải quyết những vụ án tham nhũng, đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết khẩn trương, kịp thời, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo.