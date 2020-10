Xác minh vụ giáo viên nghi đánh một học sinh lớp 3 thâm tím

Tối 12/10, bà Mai Thị Hồng Hà – Trưởng phòng GD-Phòng GD&ĐT TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã yêu cầu lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) báo cáo về việc một học sinh nghi bị giáo viên đánh.

Bé gái nghi bị giáo viên đánh.

Theo bà Hà, Phòng không hề nắm được sự việc cho tới khi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin trên. "Ngay sau đó, Phòng đã yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tuần trước. Cô giáo và lãnh đạo nhà trường đã đến tận nhà để xin lỗi phụ huynh. Tuy nhiên, có thể cảm thấy việc xử lý chưa thỏa đáng nên sự việc đã được đưa lên mạng xã hội Facebook”- bà Hà nói.

Vết thâm tím trên đùi cháu bé.

Cũng theo bà Hà, cô giáo nghi đánh bé gái những năm trước không được bố trí đứng lớp thường xuyên. Cụ thể vụ việc phải chờ nhà trường báo cáo. Quan điểm của Phòng là nghiêm khắc xử lý vụ việc.



Cũng liên quan đến vụ việc, ông Quang Văn Tuy – Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cũng cho biết chưa nghe báo cáo vụ việc. Tuy nhiên qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 7/10. “Tôi đã nhắc nhở hiệu trưởng về việc không báo cáo với chính quyền địa phương và cô này cũng đã xin lỗi. Ý của các cô là muốn xử lý nội bộ trong trường, tôi chấn chỉnh ngay”- ông Tuy cho biết

“Lý do cô phạt học sinh là chưa đúng nhưng cũng có nhiều vấn đề. Tôi hiện đang họp với ban đại diện Cha mẹ học sinh và cùng Công an xã đang làm việc, sáng sớm mai sẽ có hồ sơ báo cáo lên Phòng GD&ĐT. Nhà trường không phải đứng ngoài mà đã tiến hành làm rồi, do phụ huynh họ bức xúc quá nên đăng lên mạng xã hội Facebook”- bà Trịnh Thị Dung- Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du nói.

Trước đó, chiều cùng ngày, một tài khoản Facebook đã đăng thông tin, kèm theo hình ảnh một bé gái bị đánh bầm tím và đen ở vùng đùi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cháu bé tên T.B.T.Đ (lớp 3B, trường tiểu học Nguyễn Du).

Phóng viên Dân Việt sẽ tiếp tục tìm hiểu để làm rõ các thông tin trên.