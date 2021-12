Đỗ Thị Hà: "Mục tiêu của tôi là top 5 Miss World 2021

Đỗ Thị Hà tiết lộ phần thi gây "mất ăn mất ngủ" tại Miss World 2021

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và các thí sinh đã có sự chuẩn bị, tập luyện những gì trước thềm Chung kết Miss World 2021?

- Trước khi lên đường thi Miss World 2021, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện cho các phần trình diễn cá nhân tại cuộc thi.

Sau khi đặt chân đến Puerto Rico, tôi và các thí sinh tập trung cho màn đồng diễn trên sân khấu cũng như các tuyến đi khi được gọi Top. Ngoài ra, trước thềm Chung kết Miss World 2021, các thí sinh cũng phải luyện ứng xử để khi có cơ hội vào Top 12, Top 5 sẽ thể hiện được bản lĩnh và cá tính của mình.

Đỗ Thị Hà tiết lộ phần thi khiến cô "mất ăn mất ngủ" trước thềm Chung kết Miss World 2021. (Ảnh: NVCC)

So với dàn thí sinh tại cuộc thi Miss World năm nay, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhận thấy điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì?



- Về điểm mạnh, tôi tự thấy rằng mình là một nhân tố trẻ, tươi mới hơn so với mặt bằng chung.

Còn về những điểm yếu, tôi đã trau dồi và khắc phục từ trước để khi đến với cuộc thi Miss World 2021, tôi đã không còn điểm nào để cảm thấy tự ti.

Có phần thi nào đã trải qua tại Miss World 2021 trước thềm Chung kết khiến bạn “mất ăn mất ngủ” nhất?

- Thật ra, tôi luôn đặt mục tiêu cao hơn ở những phần thi phụ trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2021. Bởi, nếu chiến thắng các phần thi phụ thì tôi sẽ nắm chắc được “tấm vé” vào Top 30 hơn. Không chỉ tôi mà bất kỳ cô gái nào đến đây cũng đều đặt hết quyết tâm của bản thân vào cuộc thi này.

So với 123 đại diện, tôi đã vào Top 27 phần thi Tài năng, Top 16 Head to Head Challenge, Top 13 Top Model tại Miss World 202. Đây thành quả cho cả quá trình nỗ lực của tôi. Tôi mừng và hạnh phúc vì điều đó, chỉ là thiếu chút may mắn nữa thôi cho những vị trí cao hơn.

Riêng phần thi Head to head Challenge khiến tôi “mất ăn mất ngủ” nhất vì tôi phải chuẩn bị bài nói của mình làm sao cho thật hấp dẫn, có thể truyền đạt đủ ý chỉ trong một khoảng thời gian thuyết trình ngắn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lọt Top 13 Top Model tại Miss World 2021. (Nguồn clip: Miss World Vietnam)

Miss World 2021: Đỗ Thị Hà đặt mục tiêu vào Top 5

Tâm lý của Đỗ Thị Hà thế nào khi Chung kết Miss World 2021 cận kề thì Hoa hậu Indonesia mắc Covid-19, nhiều thí sinh khác cũng bị đồn đoán là đang phải cách ly, không thể tham dự đêm thi?

- Tôi cảm thấy rất lo lắng cho sức khỏe của các bạn thí sinh Miss World 2021. Có rất nhiều người đã dành 1 đến 2 năm để chuẩn bị cho cuộc thi lần này, đặt rất nhiều tâm huyết và chờ đợi để tỏa sáng trong đêm thi cuối cùng.

Tôi chỉ có thể hy vọng rằng, các bạn sẽ sớm bình an để đêm Chung kết có thể diễn ra trọn vẹn với đầy đủ tất cả thí sinh.

Khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Đỗ Thị Hà có cảm thấy bị áp lực không khi cả hai đi thi Hoa hậu cùng thời điểm cuối năm nay?

- Chiến thắng của chị Nguyễn Thúc Thùy Tiên là một thành tích đáng tự hào đối với tất cả người dân Việt Nam. Điều đó đã trở thành động lực cho tôi và cả những đại diện sau này có thêm niềm tin, nỗ lực để bước đến giấc mơ vương miện của mình.

Đỗ Thị Hà đặt mục tiêu vào Top 5 Miss World 2021. (Ảnh: NVCC)

Nhiều người cho rằng, Miss World 2021 “đổi luật” khiến Đỗ Thị Hà gặp nhiều bất lợi trước Chung kết. Việc tuột mất "tấm vé" vào thẳng Top 30 khi trượt Top 10 "Hoa hậu Nhân ái" có khiến bạn tiếc nuối?

- Format của Miss World mỗi năm luôn có sự đổi mới và BTC thường sẽ không thông báo trước. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự thay đổi này.

Mặc dù không dành được "tấm vé" vào thẳng Top 30 nhưng tôi vẫn còn cơ hội để thể hiện mình trong đêm Chung kết Miss World 2021 (cười).

Những đại diện Việt Nam đi trước từng gặt hái được những thành công như: Hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy… có đưa ra lời khuyên nào cho bạn?

- Khoảng thời gian trước khi tôi lên đường dự thi, chị Lương Thùy Linh, chị Trần Tiểu Vy và chị Đỗ Mỹ Linh cũng đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm cho tôi từ việc chọn trang phục, kỹ năng catwalk và cả việc ứng biến với mọi tình huống...

Bên cạnh những "bí kíp" để tạo được ấn tượng ở cuộc thi, các chị em Hoa hậu tại quê nhà cũng cổ vũ, đưa lời khuyên cho tôi nên giữ vững tinh thần tự tin và thoải mái mỗi khi xuất hiện thay vì áp lực hay căng thẳng.

Bạn dự đoán ai sẽ là chủ nhân vương miện Miss World 2021?

- Các cô gái đến với Miss World 2021 đều vô cùng xinh đẹp và tài năng. Trong đó, tôi nghĩ rằng các đại diện như Ấn Độ, Bờ biển Ngà, Mexico, Nepal, South Africa… đều là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Miss World năm nay.

Với những gì đã thể hiện và hành trình xuyên suốt tại Miss World 2021, Đỗ Thị Hà kỳ vọng vào thành tích của mình thế nào tại Chung kết?

- Ban đầu, tôi đặt mục tiêu gần nhất cho mình là Top 12. Sau gần 25 ngày đồng hành cùng cuộc thi, tôi đã đặt mục tiêu cao nhất là top 5 vì các thí sinh năm nay đều rất mạnh. Mặc dù vậy, tôi vẫn nỗ lực hết mình vì đích đến cuối cùng vẫn là chiếc vương miện Miss World 2021. Đây không chỉ là sự kỳ vọng của riêng tôi mà còn là của gia đình và khán giả Việt Nam.

Điều bạn học hỏi được sau cuộc thi Miss World 2021 là gì?

- Tôi nghĩ rằng, sau cuộc thi tôi sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Việc một mình đi xa đến nơi đất khách quê người cũng đã giúp tôi mạnh mẽ và độc lập hơn, luôn chủ động trong mọi quyết định và ứng biến tốt hơn trong mọi tình huống. Quan trọng nhất là tôi được kết giao với rất nhiều thí sinh và có thêm nhiều người bạn đáng quý.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Chúc cho bạn đạt được thành tích cao nhất lại Miss World 2021!