Mới đây, đoàn phim 578: Phát đạn của kẻ điên có buổi ra mắt tại Hà Nội. Sự kiện thu hút sự quan tâm của khán giả đoàn làm phim có những chia sẻ xoay quanh việc thực hiện 578: Phát đạn của kẻ điên. Theo đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết: "Đây là một bộ phim khốc liệt, những người làm phim cũng rất khốc liệt, làm đến cùng. Dưới nhiệt độ 6-7 độ C, mưa lạnh đến mức Hoa hậu H'Hen Niê, Tuấn Hạc chân run không vững nhưng vẫn không nghỉ.

Phim có 91% cảnh đánh nhau nên dán mác 18+. Trước khi đem phim đi duyệt, tôi lo lắng, chuẩn bị sẵn tâm thế phim sẽ bị cắt nhiều nhưng cảm ơn Cục Điện ảnh đã "tha" cho tôi để tinh thần bộ phim trọn vẹn nhất có thể. Và tôi chắc chắn những điều đó là nằm trong luật".

Đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ, phim "578: Phát đạn của kẻ điên" có 91% cảnh đánh nhau nên dán mác 18+. (Ảnh: BTC)



Sau chia sẻ của đạo diện Lương Đình Dũng, đô vật Hà Văn Hiếu - người vừa đoạt HCV SEA Game 31 môn vật cổ điển vào chiều ngày 17/5 thừa nhận, làm phim vất vả hơn làm vận động viên. Sau hơn 20 năm trong nghề vận động viên và từng đoạt nhiều thành tích đáng nể, đô vật Hà Văn Hiếu cho biết: "HCV SEA Games 31 cũng đánh dấu cho việc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của tôi. Tôi thấy đóng phim "578" vất vả hơn làm vận động viên".

Đô vật Hà Văn Hiếu vừa giành HCV SEA Games 31: "Tôi thấy đóng phim “578” vất vả hơn làm vận động viên". (Ảnh: BTC)

Đề cập đến cảnh hành động của mình trong phim 578: Phát đạn của kẻ điên, Hoa hậu H'Hen Niê cho biết, phần đặc biệt nhất là đánh ở bến cảng Đình Vũ với võ sư Tuấn Hạc. "Anh ấy không nhường chút nào. Lạnh, mưa nhưng tôi mê quá, thích quá, ăn đòn vẫn thấy tuyệt vời. Tất cả những điều trong quá trình thực hiện bộ phim đều rất tuyệt", người đẹp hài hứng chia sẻ.

Khi bị MC Đức Bảo thắc mắc lý do "không thương hoa tiếc ngọc", võ sư Tuấn Hạc cho hay: "Tôi là dân võ chứ không phải dân diễn nên chỉ biết đánh thật. Mỗi lần tôi đánh thật, đạo diễn đều cho qua rất nhanh. Tôi không đấm, toàn đá H'Hen. Đánh H'Hen Niê thật và H'Hen dính thật nhưng đó là đơn đặt hàng của anh Dũng chứ không phải tại tôi nên fan của Hen đừng trách tôi".

H’Hen Niê tiết lộ nhiều điều thú vị về lần đầu đóng phim "578: Phát đạn của kẻ điên". (Ảnh: BTC)



Phía Ngọc Tình tâm sự, anh trân trọng từng thước phim vì để có được thành quả đó, anh phải tập võ nhiều đến mức đau cơ khổ sở, nhiều lúc ngất xỉu, đánh nhau khốc liệt dưới thời tiết 5-6 độ C.

Đáng chú ý, ba cảnh thót tim với đạo diễn Lương Đình Dũng là khi H'Hen ngã từ trên container xuống tưởng gẫy lưng; Ngọc Tình chìm xuống dưới thủy đình bị đuối nước tưởng chết, chân tay lạnh buốt; dàn nữ quái chạy xe, có người tông vào container do "bố Hùng" điều khiển bị ngã văng xa cả chục mét, nâng dậy thấy quần mát lạnh mới biết là chảy máu quá nhiều.

Chính vì những khó khăn vất vả trong một quãng thời gian dài, "ông trùm" Hoàng Phúc cho biết, anh hạnh phúc vì phim được công chiếu bởi đó là sự hy sinh lớn của diễn viên, đạo diễn. Hoàng Phúc tâm sự, dù khó khăn nhưng anh ưng ý nhất từ xưa đến nay. Bởi, "ông trùm" khác những nhân vật một chiều trước đây anh từng tham gia, rất ác nhưng vẫn có chất nhân văn ở tình cảm bao la của người cha dành cho con.

Đoàn phim "578: Phát đạn của kẻ điên" trong buổi giao lưu ra mắt phim tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)

578: Phát đạn của kẻ điên là cuộc hành trình truy đuổi, trả thù và giành lại công lý cho cô con gái tên An bé bỏng của người cha Hùng. Trong cuộc hành trình săn đuổi và bị săn đuổi khốc liệt "nghẹt thở", đơn thương độc mã, người cha bàng hoàng nhận ra anh không chỉ đang đối đầu với một kẻ ác mà là cả một thế lực đen tối đứng phía sau.

Phim 578: Phát đạn của kẻ điên là dự án tâm huyết nhiều năm của đạo diễn Lương Đình Dũng. Chịu trách nhiệm phần hành động trong "578" là đạo diễn hành động Oh Sea Young - người từng tham gia và đứng sau hàng loạt siêu phẩm Hollywood và Hàn Quốc như: Avengers: Đế chế Ultron, Taxi Driver, Chuyến tàu băng giá, Cộng sự bất đắc dĩ, Truy sát...

Để làm tăng độ hấp dẫn cho phần nhìn, ê-kíp mời công ty chỉnh màu đứng sau loạt bom tấn Hàn Quốc như: Người hầu gái (The handmaiden), Ngôi trường xác sống (All of us are dead)... "tô điểm" cho bộ phim thêm cuốn hút. Bên cạnh đó, bộ phim còn khiến khán giả "đã tai" với phần âm nhạc của Lee Dong June - nhạc sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc với phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7. Bộ phim 578: Phát đạn của kẻ điên chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 20/5 tới.