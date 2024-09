Đoàn kiểm tra, giám sát T.Ư Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân TP Cần Thơ, tỉnh An Giang

Đoàn kiểm tra, giám sát TƯ Hội Nông dân Việt Nam do ông Lò Trung Kiên, Trưởng Ban Xây dựng Hội làm trưởng đoàn.

Theo bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, ngay sau khi ký kết chương trình phối hợp, hai đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ Hội các cấp về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm PVI đến với hội viên nông dân.

Đoàn kiểm tra, giám sát TƯ Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân TP Cần Thơ.

Các cấp Hội Nông dân cũng đã triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm PVI tới các cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Bảo hiểm PVI giới thiệu và cung cấp tới các cán bộ, hội viên nông dân các sản phẩm bảo hiểm của mình.

Đến nay, Hội Nông dân TP.Cần Thơ và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam đã tổ chức 3 cuộc hội nghị triển khai thỏa thuận với trên 280 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân nòng cốt, đại lý, nhân viên thu bảo hiểm; các cấp hội thông qua các cuộc hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt… đã lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm, dịch của bảo hiểm PVI được 1.186 cuộc, có 17.790 lượt cán bộ, hội viên dự.

Theo Hội Nông dân tỉnh An Giang, đến Hội Nông dân An Giang và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam đã tổ chức 2 cuộc hội nghị triển khai thỏa thuận với trên 360 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân nòng cốt, đại lý, nhân viên thu bảo hiểm trên địa bàn tỉnh An Giang dự; lồng ghép tuyên truyền 332 cuộc, có 9.960 lượt cán bộ, hội viên nông dân dự. Đặc biệt, tại An Giang, Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam đã hỗ trợ 110 triệu đồng và 300 phần quà Têt để Hội Nông dân thực hiện ASXH trên địa bàn tỉnh…

Ông Lò Trung Kiên, Phó ban Xây dựng Hội, Đoàn kiểm tra, giám sát TƯ Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, quá trình phối hợp giữa Hội Nông dân TP.Cần Thơ, Hội Nông dân tỉnh An Giang với Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam vẫn còn tồn đọng một số hạn chế nhất định, dẫn đến công tác triển khai các sản phẩm dịch vụ của bảo hiểm PVI đến hội viên nông dân vẫn còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi các giải pháp để cán bộ, hội viên tham gia các sản phẩm của PVI, từng bước thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI về việc thực hiện "Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân".

Phát biểu tại 2 buổi làm việc với Hội Nông dân TP Cần Thơ và và Hội Nông dân tỉnh An Giang, ông Lò Trung Kiên, Trưởng Ban Xây dựng Hội- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân 2 tỉnh An Giang, TP.Cần Thơ và Công ty Bảo hiểm PVI trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ hơn, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân từng bước tham gia các sản phẩm của Bảo hiểm PVI; đồng thời thường xuyên báo cáo kịp thời để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt chương trình phối hợp.