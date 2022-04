DNĐGTN An Giang (có địa chỉ số 42, đường số 7, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), hoạt động ngành nghề kinh doanh là bán đấu giá tài sản, chính thức hoạt động ngày 7/4/2017.

DNĐGTN An Giang (số 42, đường số 7, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), đặt tại nhà chủ doanh nghiệp là ông Nguyễn Xuân Phúc và thường xuyên đóng cửa. Ảnh: Hồng Cẩm

Doanh nghiệp có một đấu giá viên đồng thời là chủ doanh nghiệp là ông Nguyễn Xuân Phúc (hoạt động với loại hình doanh nghiệp tư nhân, sử dụng một hợp đồng lao động, đồng thời là vợ của chủ doanh nghiệp).



Theo thông tin mới nhất, Kết luận Thanh tra Sở Tư pháp đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của DNĐGTN An Giang trong thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp này chưa niêm yết thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu tài sản, nguyên tắc hành nghề của đấu giá viên.

Bảng niêm yết thông báo bán đấu giá và quy chế cuộc đấu giá đặt trong phòng tiếp khách nên không thuận tiện cho người tham gia đấu giá tiếp cận thông tin liên quan đến cuộc đấu giá.

Đối với trình tự, thủ tục đấu giá, DNĐGTN An Giang đã ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá cùng ngày với ngày niêm yết việc đấu giá tài sản là chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thông báo công khai việc đấu giá tài sản đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ 50 triệu đồng trở lên và bất động sản chưa đủ 2 lần trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản là không đúng quy định…

Về cá nhân chủ DNĐGTN An Giang là ông Nguyễn Xuân Phúc, thời gian qua có thái độ ứng xử, phát ngôn thiếu nhã nhặn, thiếu chuẩn mực khi hướng dẫn, giải thích đối với những thắc mắc của người đăng ký tham gia đấu giá chưa thật sự thuyết phục dẫn đến người đăng ký tham gia đấu giá bức xúc và phản ánh, tố cáo nhiều nơi, ảnh hưởng dư luận xã hội điển hình nhất là vụ Công ty TNHH đầu tư xây dựng kinh doanh Đất Thành đăng ký tham gia đấu giá khu đất Trung tâm Văn hóa Thể dục – Thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Trước đó, vào tháng 1/2021, Thanh tra Bộ Tư pháp cũng đã chỉ ra những tồn tại, vi phạm của DNĐGTN An Giang và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản.

Cụ thể, vào tháng 10/2017, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) và DNĐGTN An Giang có hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 19/HĐDVĐGTS bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng của 4 thửa đất với giá khởi điểm trên 2,35 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện việc bán đấu giá tài sản, DNĐGTN An Giang đã ban hành quy chế đấu giá không đúng nội dung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; không ban hành quy chế cho từng cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản, gây khó khăn, hạn chế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

Ngoài ra, DNĐGTN An Giang ban hành nhiều loại Thông báo bán đấu giá tài sản có nội dung khác nhau gây khó khăn, hạn chế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản là có dấu hiệu hoàn thiện hồ sơ để tổ chức bán đấu giá tài sản.

Đồng thời, thông báo bán đấu giá tài sản được niêm yết và đăng trên báo thiếu số lượng tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm cao hơn so với giá khởi điểm của người có tài sản đề nghị bán đấu giá.

Thông báo bán đấu giá tài sản không đúng quy định về điều kiện tham gia đấu giá. Thông báo bán đấu giá tài sản đăng thiếu số lần đăng báo theo quy định…

Đặc biệt, DNĐGTN An Giang đã vi phạm tại điểm đ, khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản là cho "Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng cho loại tài sản đó" tham gia đấu giá tài sản.

DNĐGTN An Giang bị tố cáo về việc cố ý làm trái quy định về đấu giá quyền sử dụng đất công làm thất thoát ngân sách Nhà nước trong tổ chức đấu giá dự án Trung tâm Văn hóa Thể dục - Thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Với những vi phạm đó, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị DNĐGTN An Giang cần tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với trách nhiệm của Giám đốc DNĐGTN An Giang trong việc ứng xử, phát ngôn khi tiếp xúc với người đăng ký tham gia đấu giá và quán triệt đến tất cả nhân viên, người lao động tại đơn vị phải có thái độ ứng xử khi tiếp xúc với khách hàng và các cá nhân, tổ chức đúng chuẩn mực.

Phải nhanh chóng hoàn thiện bảng niêm yết thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu tài sản, thông báo bán đấu giá, quy chế cuộc đấu giá và tiến hành niêm yết tại vị trí công khai, thuận tiện cho người đăng ký tham gia đấu giá dễ tiếp cận thông tin liên quan đến cuộc đấu giá; chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp.

Trước đó, đầu tháng 5/2021, ông Nguyễn Giang San - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kinh doanh Đất Thành đã có đơn tố cáo DNĐGTN An Giang về việc cố ý làm trái quy định về đấu giá quyền sử dụng đất công làm thất thoát ngân sách Nhà nước trong tổ chức đấu giá dự án Trung tâm Văn hóa Thể dục - Thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Ngày 25/5/2021, trao đổi với phóng viên (qua điện thoại), ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Tại cuộc họp ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã giao cho ông làm việc với UBND huyện Châu Thành, Sở Tư Pháp và các đơn vị liên quan về việc đấu giá khu đất Trung tâm đô thị huyện Châu Thành.

Ngày 26/5/2021, lãnh đạo Sở Tư Pháp tỉnh An Giang cho biết, theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đơn vị này cũng vừa có kế hoạch thanh tra toàn diện DNĐGTN An Giang, trong đó có thanh tra nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Giang San – Giám đốc Công ty Đất Thành.

Tuy nhiên, theo ông Trần Công Lập - Phó Giám đốc Sở Tư pháp An Giang, đoàn thanh tra DNĐGTN An Giang không thanh tra nội dung ông Nguyễn Giang San tố cáo.

Phóng viên Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với ông Cao Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp An Giang để hỏi lý do vì sao không đưa nội dung tố cáo của ông San vào thanh tra như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thì vị này đều cáo "bận" không gặp(!)