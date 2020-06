Doanh nghiệp gửi lời tâm huyết tri ân nhân kỷ niệm 10 năm báo điện tử Dân Việt

10 năm phát triển là một chặng đường rất ý nghĩa đối với báo điện tử Dân Việt, tờ báo uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế thị trường, thương mại…

Báo điện tử Dân Việt đã có những bước thay đổi tích cực từ hình thức đến nội dung để phù hợp hơn với xu thế phát triển. Sự ra đời của Dân Việt vào năm 2010 đã được các cấp ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng ghi nhận và nhanh chóng Dân Việt đã trở thành một tờ báo điện tử có uy tín, có thương hiệu tại Việt Nam.

Bên cạnh việc truyền tải các thông tin thời sự nóng bỏng, hấp dẫn về các lĩnh vực của đời sống xã hội, báo Dân Việt/NTNN cũng rất thành công trong việc tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động kinh tế.

Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã thành công trong việc đàm phán, ký kết các Hiệp định Thương mại thế hệ mới như: CPTPP, EVFTA, các FTA,… điều này mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Việc Báo điện tử Dân Việt tổ chức các chương trình trên giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với thông tin chính xác, giải đáp cụ thể các câu hỏi về cơ chế chính sách khi các Hiệp định chính thức có hiệu lực.

Cụ thể với Hapro, khi tham gia các hội thảo – hội nghị chuyên đề trên, chúng tôi đã hiểu rõ được lợi ích, đó là khi tham gia Hiệp định CPTPP và EVFTA sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh về giá, mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ các cam kết cắt giảm thuế quan, cụ thể là nhiều dòng thuế được cắt giảm trong đó có các mặt hàng mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Hapro như gạo, hạt điều, cà phê…., đặc biệt là mặt hàng hạt điều; giúp đa dạng hóa nguồn hàng trong hệ thống bán lẻ và phân phối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa; tiếp cận tốt hơn với công nghệ, cải thiện năng lực quản lý, tăng khả năng tự đổi mới của doanh nghiệp...

Thị trường EU và thị trường 11 nước thành viên CPTPP là khu vực trọng điểm để Hapro xuất khẩu mặt hàng nông sản thực phẩm là mặt hàng xuất khẩu thế mạnh. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và phân phối của Hapro cũng như tập đoàn mẹ BRG, các mặt hàng có xuất xứ từ EU cũng được người tiêu dùng rất tin tưởng và ưa chuộng. Vì vậy việc thực thi hiệp định chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của Hapro với thị trường này.

Bên cạnh đó, cũng còn nhiều thách thức như yêu cầu bắt buộc, khắt khe về VSATTP, nhãn dán, môi trường..,; các yêu cầu về quy tắc xuất xứ khó đáp ứng do nguồn nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc; hàng nông sản hiện nay Hapro đang xuất khẩu sang EU chủ yếu vẫn là nông sản thô, hàm lượng chế biến sâu còn thấp do các cơ sở sản xuất hàng nông sản thực phẩm chưa chưa chú trọng vấn đề sản xuất sạch, an toàn, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản... để vượt qua các rào cản kỹ thuật, kiểm dịch động thực vật… dẫn đến khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng khi xuất khẩu sang các thị trường này.

Nhân dịp 10 năm ngày thành lập, xin chúc Báo điện tử Dân Việt sẽ phát triển không ngừng để trở thành một trong những tờ báo uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Vượng – Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)