Đôi nam nữ giấu ma túy trong điều khiển tivi nhà nghỉ

Ngày 22/9, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn (SN 1993) và Đinh Thị Kim Duyên (SN 1995) cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Hai đối tượng lúc công an ập vào kiểm tra. Ảnh: CA

Ma túy được giấu trong điều khiển tivi. Ảnh: CA

Chiều 21/9, trinh sát công an tiến hành kiểm tra hành chính với cơ sở kinh doanh nhà nghỉ Kiều Nhi, ấp 1, xã Long An. Tại đây, công an phát hiện đôi nam nữ đang sử dụng ma túy cùng một số tang vật nghi ma túy được cất giấu trong điều khiển tivi để trong phòng.

Qua làm việc, Duyên khai nhận số tang vật trên là ma túy và mới mua. Duyên mua về cùng với Tuấn để sử dụng. Để tránh bị phát hiện, cả hai giấu ma túy trong điều khiển tivi.

Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.