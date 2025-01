Đối tượng đánh ghen, lột đồ, hành hạ người phụ nữ ở Lâm Đồng có thể bị xử lý ra sao?

Công an khởi tố đối tượng lột đồ, hành hạ người phụ nữ ở Lâm Đồng

Ngày 25/1, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà) để điều tra về tội Làm nhục người khác theo khoản 1, Điều 155 Bộ luật Hình sự.



Với các đối tượng liên quan, Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật. Với hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội, xúc phạm danh dự, nhân phẩm theo đơn tố cáo của bà L.T.H, công an huyện đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, làm rõ để xử lý.

Qua điều tra, Công an huyện Lâm Hà xác định, hành vi trên của bà Nguyễn Thị Hoa cùng đồng phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của bà L.T.H được pháp luật bảo vệ.

Hành động này cũng gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, đã đủ yếu tố cấu thành tội nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoa để điều tra theo quy định pháp luật. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Lâm Hà điều tra, mở rộng.

Trước đó, bà L.T.H (ở thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà) có đơn kêu cứu gửi đến cơ quan công an. Nội dung đơn của bà L.T.H cho biết, vào lúc 19h30- đến 20h30' ngày 17/6/2024, bà H đang ở nhà thì bà Nguyễn Thị Hoa cùng hai con gái đến nhà đập cửa, chửi bới và xúc phạm bà này và con gái.

Bà Hoa và hai con gái cho rằng, chồng bà có quan hệ ngoại tình với bà L.T.H. Bà L.T.H cho biết, thời điểm trên, dù trong nhà chỉ có bà và con gái nhưng bà Hoa vẫn cố tình lớn tiếng chửi tục ầm ĩ trước nhiều người, gây ảnh hưởng đến hàng xóm và mất an ninh trật tự, có hành vi vu khống, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bà H. Sự việc trên đều được camera gia đình bà L.T.H ghi lại.

Hình ảnh người phụ nữ bị nhóm người hành hạ. Ảnh: Cắt clip.

Những ngày sau đó, mẹ con bà còn liên tục bị một số cá nhân có những hành vi lăng mạ tại nơi làm việc cũng như trên các tài khoản mạng xã hội với các hình ảnh thô tục, cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm.



Đỉnh điểm, lúc 19h ngày 20/12/2024, bà L.T.H đang kiểm tra chuồng heo thì bị nhóm khoảng 10 người xịt hơi cay vào mắt và tưới phân, nước tiểu vào người. Những người này còn quay video cảnh lột đồ, hành hạ bà L.T.H sau đó đưa lên mạng xã hội.

Quy định của pháp luật về tội làm nhục người khác

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 cụ thể như sau:

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người đang thi hành công vụ; Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 31% đến 60%.

Trường hợp người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 61% trở lên; Làm nạn nhân tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.