"Dòng chảy" mang nhiều cảm xúc và triết lý của Iris Nguyễn

"Vạn vật 3" của Iris Nguyễn. Ảnh: NVCC

Từ 21-31/10, triển lãm "Dòng chảy" (The Flow) của họa sĩ Iris Nguyễn sẽ diễn ra tại The World ArtSpace Gallery - số 21 Võ Trường Toản, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM, trưng bày bộ sưu tập 23 bức tranh biểu hiện được vẽ trong 3 năm gần đây.



Họa sĩ Iris Nguyễn (Nguyễn Lệ Bảo Thu) có được những trải nghiệm đa dạng ở nhiều đất nước, làm phong phú thêm thế giới tinh thần cũng như luồng cảm xúc chuyển tải vào các bức tranh, truyền cảm hứng tới công chúng yêu nghệ thuật ở khắp nơi qua tác phẩm và các workshop đào tạo ngắn hạn về mỹ thuật.

"Thân tâm 2"

Mang tới môi trường nghệ thuật những sản phẩm độc đáo, dành cho những người quan tâm bất kể lứa tuổi, màu da và quốc tịch, khơi dậy lòng trắc ẩn và vẻ đẹp cuộc sống từ nền tảng chất liệu mặt tối của thế giới là mục tiêu mà Iris Nguyễn muốn truyền tải qua các tác phẩm.

Iris Nguyễn quan niệm sáng tạo nghệ thuật một cách nhất quán, giúp xây dựng khả năng sáng tạo và phát triển một phong cách đặc trưng mà mọi người có thể nhận ra ngay lập tức. Ngoài ra, họa sĩ luôn phấn đấu học những kỹ năng mới, không ngừng rèn luyện bản thân và thử những điều mới, có khả năng thay đổi và phát triển, giúp mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống.

"Thân tâm 6"

Phong cách nghệ thuật của Iris Nguyễn có xu hướng trừu tượng nhưng không quá trừu tượng mà thiên về chủ nghĩa biểu hiện nhiều hơn.

Nhiều người yêu nghệ thuật khi xem tranh của Iris Nguyễn đã chia sẻ những cảm xúc dâng trào và choáng ngợp khi đứng trước những bức tranh biểu hiện sống động cùng những tầng ý nghĩa đáng suy ngẫm, với nhiều layer màu sắc tươi sáng chứ không chỉ sử dụng gam màu tối, điều này bộc lộ sâu kín trong đó những ý nghĩa và dòng cảm xúc sáng tạo mạnh mẽ của họa sĩ, khơi dậy lòng trắc ẩn, đồng cảm và truyền cảm hứng cho người xem.

"Thân tâm 7"

"Thân tâm"

"Vô ngã"

"Giác quan"

Dòng tranh biểu hiện phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia Châu Âu từ đầu thế kỷ XX. Những năm gần đây đã có nhiều họa sĩ châu Á theo đuổi ngôn ngữ nghệ thuật biểu hiện. Iris Nguyen mang triển lãm "Dòng chảy" (The Flow) tới TP.HCM, bộ sưu tập 23 bức tranh biểu hiện được vẽ trong 3 năm gần đây cùng niềm hy vọng truyền cảm hứng cho mọi người với những góc nhìn khác nhau từ tranh vẽ.

Họa sĩ tâm niệm, nghệ thuật cần truyền tải thông qua lòng trắc ẩn, nhận thức, phản ánh, và kết nối, từ đó mang đến những thông điệp ý nghĩa.

Nói về lý do đặt tên triển lãm là "Dòng chảy", Iris Nguyễn cho biết: "Khi sáng tác, tôi luôn thuận theo tự nhiên chứ không gò ép mình ở bất cứ khía cạnh nào, vì vậy chủ đề "Dòng chảy" (The Flow) tôi lấy từ thành ngữ tiếng Anh "Go with the flow", tạm dịch là thuận theo lẽ tự nhiên".

"Chuyển động"

Chị gửi đến người xem thông điệp: "Những điều bất như ý trong cuộc sống chính là nền tảng để giúp chúng ta chuyển hóa, đến gần hơn với hạnh phúc và sự thật".

Iris Nguyễn chia sẻ: "Tôi có may mắn được trải nghiệm khi đi nhiều nơi, và mỗi nơi tôi đều có những tác phẩm nghệ thuật ghi lại dấu ấn nơi mình đến.

Iris Nguyễn bên tác phẩm của mình

Trong thời gian ở những đất nước khác, bên cạnh trải nghiệm những điều thú vị và mới mẻ, tôi cũng nhận ra rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Có những đất nước đã kết thúc chiến tranh sớm hơn Việt Nam nhưng họ vẫn đang bị mắc kẹt trong nỗi buồn, thù hận, trong sự mất mát hậu chiến. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người trong xã hội hiện tại, ảnh hưởng đến văn hóa nghệ thuật nói chung.

Tôi cảm thấy được nỗi đau của họ, cảm nhận được sự thiếu chuyển hóa để những nỗi đau trở thành phân bón cho cây đời xanh tươi, chưa biến các chất liệu đó trở thành tình yêu thương và lạc quan.

Sau những chuyến đi, tôi cảm nhận được sự đồng cảm lớn lao, vì đất nước chúng ta cũng đã từng đi qua chiến tranh. Chúng ta có thể có quá khứ gần giống họ, nhưng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam, được hưởng tinh thần lạc quan của người Việt, nhìn thấy được những cơ hội và điểm mạnh của dân tộc để phát triển hướng về tương lai.

Họa sĩ Iris Nguyễn