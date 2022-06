Đồng minh thân cận của TT Putin kể chi tiết về chiến dịch 'giải cứu' bí mật của Belarus ở Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh Pravda.

Theo tờ Pravda của Ukraine, hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus đã trích dẫn tuyên bố của ông Lukashenko cho biết, khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hôm 24/2, vài chục người Belarus ở Ukraine đã bị "bắt làm con tin, trái với ý muốn của họ". Theo ông Lukashenko, các con tin Belarus bị bắt không phải chỉ do hoàn cảnh mà còn vì ý muốn của "những người tồi tệ nhất ở Ukraine".

"Khi chiến dịch đặc biệt của Liên bang Nga bắt đầu, người dân của chúng tôi, vài chục người, vẫn ở Ukraine. Thẳng thắn mà nói, họ bị giữ ở đó với tư cách là con tin. Và chúng tôi phải trả họ về nhà, cho gia đình của họ...", ông Lukashenko tuyên bố.

Ủy ban An ninh nhà nước Belarus (KGB Belarus) vốn đã được chỉ thị chuẩn bị sự kiện này từ trước. Do đó, họ đã tiến hành chiến dịch trả "tự do cho các con tin" mà không cần bắn phát đạn nào, theo nhà lãnh đạo Belarus.

"Theo tôi, không ai ở Ukraine hiểu được chuyện này đã xảy ra như thế nào. KGB Belarus đã đưa các con tin trở về với gia đình của họ. Việc đưa hàng chục người về nhà không ồn ào, không tiếng súng là một điều rất đáng ngưỡng mộ đối với các quân nhân. Đó là lý do tại sao tôi rất biết ơn họ vì sự cống hiến của họ", ông Lukashenko nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 7/4, Tổng thống Lukashenko hé lộ, ông đã cho tiến hành một chiến dịch đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine "để trả tự do cho người Belarus".



"Khi người dân của chúng tôi bị bắt giữ, trước hết là những người lái xe tải có mặt ở Ukraine vào thời điểm đó (khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine). Ukraine đã bắt giữ một nghìn rưỡi xe tải, ô tô và lên đến 100 lái xe của chúng tôi. Tôi đã cảnh báo với người Ukraine rằng, chúng tôi sẽ phải tiến hành một chiến dịch đặc biệt để trả tự do cho những người này. Chúng tôi đã tiến hành chiến dịch đó. Tất cả các con tin đã được tự do", ông Lukashenko nói.

Belarus được xem là đồng minh ruột của Nga ở châu Âu vì đã hỗ trợ Điện Kremlin trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Belarus và bản thân Tổng thống Lukashenko cũng đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu vì hỗ trợ Nga.