Đồng Nai có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đồng Nai có thêm 1 Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 23/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ông Toàn (giữa) nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai từ ngày mai (24/5). Ảnh: Danh Trường

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sỹ Quang đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng An ninh tài chính, đầu tư, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Thời gian nhận công tác kể từ ngày mai (24/5).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nói, việc củng cố nhân sự dịp này có vai trò tăng cường ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện, địa phương đang có nhiều dự án kinh tế, công trình trọng điểm quốc gia đang hoạt động, triển khai xây dựng như các tuyến cao tốc lớn, sân bay Long Thành…

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị thượng tá Toàn giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đảm bảo nhiệm vụ được Bộ Công an giao phó. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thượng tá Toàn và Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ.



Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sỹ Quang chia sẻ, thượng tá Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm; có năng lực tổ chức điều hành. Ông Quang đề nghị thượng tá Toàn bám sát nhiệm vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn nói, bản thân sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và hứa sẽ cùng với Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.