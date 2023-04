Đồng Nai: Kẻ giết người có 2 tiền án bị bắt sau 7 năm trốn truy nã Đồng Nai: Kẻ giết người có 2 tiền án bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

Ngày 27/4, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng Chống Màu Khường (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

