Đồng Nai: Tạm giữ đối tượng tàng trữ, mua bán hơn 100kg pháo nổ

Ngày 14/10, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã tạm giữ Trần Đăng Toản (40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ) với số lượng lớn.

Trước đó, vào sáng 13/10, Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Thống Nhất phối hợp cùng Tổ 161 Công an huyện, Công an xã Gia Tân 3 và Gia Kiệm phát hiện Toản điều khiển xe máy chở 30 hộp hình vuông nhiều màu sắc, bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài (nghi là pháo nổ) nên đã dừng phương tiện kiểm tra.

Trần Đăng Toản cùng số pháo nổ hơn 100kg tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Làm việc với lực lượng chức năng, Toản khai đang đi giao cho khách tại ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3.





Khi lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, khám xét nơi ở của Toản tại xã Hưng Thịnh thì tiếp tục phát hiện có thêm 17 hộp hình vuông nhiều màu sắc, bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài (nghi pháo nổ) có tổng trọng lượng hơn 100kg.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số pháo nổ và đưa Toản về trụ sở làm việc.

Trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, Toản khai nhận đã mua số pháo nổ trên thông qua mạng xã hội đem về cất giữ tại nhà để mang đi bán cho khách, kiếm lời bất chính.

Hiện Công an huyện Thống Nhất đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.