Đồng Tháp: Dẫn dụ cá đồng vào nuôi trong ruộng lúa, nông dân bắt lên toàn cá ngon, tươi roi rói, lãi hơn 110 triệu/ha

Ông Lưu Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: tỉnh Đồng Tháp đã chọn huyện Tam Nông là 1 trong 4 huyện của tỉnh thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ.

Nông dân huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) dùng lưới quây bắt cá đồng trên diện tích nuôi cá đồng trong ruộng lúa kết hợp nuôi vịt, trồng bông điên điển.

Mô hình sinh kế mùa lũ thuộc Dự án "Nâng cao khả năng thóat lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng Tháp Mười" - gọi tắt là Dự án WB 9.

Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Huyện Tam Nông đã chọn 6 xã An Hòa, An Long, Phú Ninh, Phú Thọ, Phú Thành A và Phú Thành B để thực hiện dự án này.

Được Dự án hỗ trợ dụng cụ lưới, cọc tràm, cá giống và thức ăn cho cá ... 3 hộ dân ở xã Phú Thọ đã thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ bằng hình thức trồng lúa, nuôi vịt và dẫn dụ cá tự nhiên vào ruộng nuôi.

Mỗi mô hình được thực hiện trên 10ha, nuôi 3.000 con vịt và vừa dẫn dụ cá đồng, cá sông tự nhiên vào ruộng - vừa thả thêm các loại cá bản địa như: cá rô, cá sặc rằn… để nuôi và trồng thêm bông điên điển.

Thạc sĩ Nguyễn Anh Tàu - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: Vụ Đông Xuân, thu nhập bình quân từ lúa và nuôi 3.000 con vịt được 50,5 triệu đồng/ha; vụ Hè Thu thu nhập bình quân từ lúa kết hợp thả nuôi 5.000 con cá lóc giống lên mương ruộng lúa và nuôi 3.000 con vịt được 24,6 triệu đồng/ha.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp, bìa trái) thăm mô hình dẫn dụ cá đồng vào nuôi trong ruộng lúa, kết hợp nuôi vịt và trồng bông điên điển mùa nước nổi.

Và mùa nước nổi củng cố lại hệ thống ao, mương và đê, thiết kế thêm hệ thống 2 ao trữ cá cập bờ xáng, lên đê bao lửng quanh toàn bộ diện tích mô hình 10 ha, chuẩn bị lưới và cừ tràm cho việc dẫn dụ cá đồng mùa lũ.

Đồng thời, bà con thà nuôi 3.000 con vịt đẻ và nuôi trồng thêm bông điên điển quanh đê bao lửng của mô hình... nên có thu nhập 38,4 triệu đồng/ha. Tính chung, hiệu quả qua 9 tháng thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ thuộc Dự án WB 9, người dân thu lợi nhuận trên 113 triệu đồng/ha.

Nông dân xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp dùng lười vây bắt cá đồng nuôi trong ruộng lúa mùa nước nổi. Bà con dẫn dụ cá đồng kết hợp thả thêm các loài cá đặc sản, đặc hữu của miền Tây.

Bên cạnh đó, dự án còn tăng hiệu suất sử dụng phân bón cùa lúa, giảm gấp 3 lần lượng thuốc trừ sâu, giúp lúa cứng cây, hạn chế đỗ ngã, không làm phát sinh sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh đạo ôn; giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao phẩm chất hạt gạo và giảm giá thành sản xuất…