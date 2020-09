Đồng Tháp: Đáng quan ngại, giá mít Thái tăng thì lại nổi lên nạn trộm mít...vặt

Những năm gần đây, người dân trên dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tận dụng những chỗ đất trống xung quanh nhà, cặp đường giao thông nông thôn trước khu vực cửa nhà, thậm chí lên liếp từ đất chuyên sản xuất lúa để trồng mít (phần lớn loại giống mít Thái Lan).

Một nhà vườn tỉnh Đồng Tháp kiểm tra mít Thái trước khi bán cho thương lái.

Theo người dân, mít Thái dễ trồng, nhanh có trái và có giá, nên mang lại hiệu quả kinh tế cao so với trồng lúa trên cùng một diện tích.

Tuy nhiên, vào thời điểm mít Thái Lan có giá cao, hiện nay giá từ 23.000 đồng đến 58.000 đồng/kg (tùy loại) thì xảy ra tình trạng mất trộm (mỗi nơi chỉ 1-2 trái) mít ở một số nơi nhưng không báo Công an vì nhỏ lẻ.

Một người dân ở thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, gia đình trồng hơn 10 cây mít, chủ yếu trồng cặp tuyến đường nông thôn nhưng vừa xảy ra mất trộm 1 trái mít hơn 10kg (trái mít bị mất trộm thương lái đã xem nhưng chưa mua vì còn non), nếu ở thời điểm này thì trái mít nói trên có giá khoảng 600.000 – 700.000 đồng.

Cũng theo người dân, thông thường thương lái xem mít rất kỹ lưỡng trước khi mua vì sợ bị non hoặc sơ đen. Do vậy, dù thấy trái mít rất to, có thể bán nhiều tiền, nhưng phần lớn mít đeo cây là còn non, nên đối tượng trộm mít chẳng có lợi ích mà còn mang tiếng xấu.