Du lịch Việt rộn ràng đầu xuân

Nhiều địa phương khởi sắc rõ rệt



Kỳ nghỉ Tết vừa qua, nhiều tỉnh địa phương ghi nhận có sự tăng trưởng đột biến về khách du lịch. Đặc biệt, lượng khách quốc tế có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm 2022. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 7 ngày Tết Quý Mão (từ 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết), toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa (tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ). Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán cũng tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch 2023. Các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt 30-40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 5 ngày Tết từ 22-26/1/2023, địa phương đã đón khoảng 660.000 lượt khách, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Tỷ lệ lấp đầy các cơ sở lưu trú đạt khoảng từ 60-70%. Trong hai ngày đầu của Tết Nguyên đán, Khu di tích và danh thắng Yên Tử đón gần 10.000 lượt khách du lịch cao gấp 50% so với ngày thường và sẽ còn tăng cao. Khu du lịch Sun World Ha Long lượng khách duy trì ổn định và đạt khoảng 1.500 - 3.000 khách/ngày.

Năm nay, ‘miền đất Thánh" Tây Ninh vẫn là một trong những điểm thu hút khách bậc nhất của miền Nam với tổng lượng khách trong 7 ngày Tết ước đạt 621.703 lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 293 tỷ đồng; tăng gần 89% so với cùng kỳ. Trong đó KDL Sun World Ba Den Mountain là điểm đến hút khách nhất với hơn 400 nghìn lượt. Sun World Ba Den Mountain với nhiều hoạt động và trải nghiệm hấp dẫn sẽ còn kéo dài đến hết tháng Giêng.

Tại Lào Cai, năm nay với sự trở lại của nhóm khách Trung Quốc sau thời gian dài vắng bóng vì dịch bệnh, lượng khách du lịch đến địa phương có xu hướng tăng mạnh. Theo thống kê từ Sở Du lịch Lào Cai, 7 ngày Tết, địa phương ước đón 255.013 lượt khách tăng 160% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Sa Pa đón khoảng 89.000 lượt khách với công suất phòng trung bình của các khách sạn 3-5 sao đạt 90-95%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 892 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 19 tỷ đồng. Với nhiều hoạt động độc đáo, đa dạng, Sun World Fansipan Legend tiếp tục là điểm đến hút khách trong dịp đầu năm mới, lượng khách tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Kiên Giang cũng được xem là "ngôi sao" hút khách dịp Tết của miền Nam. Theo Tổng cục Du lịch, 7 ngày Tết, Kiên Giang ước phục vụ 339.634 lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ, tổng thu ước đạt 374,9 tỷ đồng, tăng 166,4% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt 67,6%, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Riêng TP Phú Quốc ước đón 185.099 lượt khách, tăng 23,6% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 13.851 lượt, tăng 184,5% so với cùng kỳ.

"Mùa xuân mới" của ngành du lịch?

Để chuẩn bị cho một mùa du lịch Tết khởi sắc, nhiều địa phương, điểm đến đã chủ động đầu tư công phu cho các hoạt động, chương trình Tết Quý Mão.

Điển hình như KDL Sun World Ba Den Mountain tại Tây Ninh đã trở thành một trong những điểm đến tâm linh thu hút du khách bậc nhất phía Nam với hàng loạt trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn dành cho du khách. Hội xuân Núi Bà chính thức khai hội từ mùng 4 Tết với chương trình nghệ thuật quy mô và màn pháo hoa tầm cao, và sẽ kéo dài đến hết tháng 2 âm lịch. Du khách đến cầu an tại quần thể chùa Bà được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, chiêm bái chuỗi các công trình Phật giáo trên đỉnh núi như Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, Trung tâm Triển lãm Phật giáo, Cụm Cột Kinh Bát Nhã điêu khắc Bát Nhã tâm kinh bằng chữ Tây Tạng. Đặc biệt, năm nay, du khách đã có thể đi thẳng từ quần thể Chùa Bà lên tới đỉnh núi bằng tuyến cáp treo mới Tâm An-tuyến cáp có tầm nhìn đẹp nhất trong số các tuyến cáp hiện có tại Sun World Ba Den Mountain.

Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) tổ chức chuỗi lễ hội đón năm mới với lễ hội Khèn hoa từ mùng 5 (26/1 - 5/2) và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan có nhiều hoạt động đặc sắc kéo dài từ mùng 6 Tết đến tháng 2 âm lịch. "Ngay từ đầu năm, thị xã Sa Pa đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, chương trình đa dạng, phong phú để du khách đến Sa Pa có điểm đến thư giãn, vãn cảnh trong dịp đầu năm mới. Dịp Tết này, Sa Pa đã đón lượng khách khá tốt, trên 90 nghìn lượt khách. Đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Sa Pa trong năm mới" – ông Tô Ngọc Liễn – Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa chia sẻ.

KDL Sun World Ha Long dịp Tết này đã thiết kế nhiều khu vườn hoa rực rỡ sắc màu để mang đến trải nghiệm đa dạng hơn cho du khách, đồng thời tung ra nhiều gói ưu đãi giảm giá hấp dẫn, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từng khung giờ trong ngày cũng được quảng bá rộng rãi nhằm thu hút lượng khách lớn hơn. Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) có lễ hội biểu diễn đường phố với sự xuất hiện của hơn 60 nghệ sĩ quốc tế… Công viên Châu Á - Asia Park tại thành phố "đáng sống" Đà Nẵng thu hút các gia đình, các nhóm bạn... bằng những lễ hội, bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật như trình diễn lân sư rồng "Long phụng sum vầy", diễu hành lân trống hội... KDL Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) tổ chức Lễ hội Mùa xuân "Vạn sắc hoa xuân" với thiên đường hoa đủ loại và hàng loạt trải nghiệm độc đáo.

Chúng tôi đã đầu tư công phu để chuẩn bị chương trình Tết với nhiều trải nghiệm hấp dẫn dành cho du khách. Điều đáng mừng nhất là dịp này khu du lịch không chỉ thu hút đông đảo du khách nội địa, mà còn đón nhiều du khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản… Đây là tín hiệu vô cùng lạc quan, báo hiệu một năm mới khởi sắc của du lịch Việt Nam" – ông Nguyễn Lâm An – Giám đốc KDL Sun World Ba Na Hills chia sẻ.

Các chương trình lễ hội hấp dẫn, đặc sắc là chất xúc tác quan trọng làm mới điểm đến, tạo sức bật cho các điểm đến, địa phương trong dịp đầu năm mới.

Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế - gấp đôi năm 2022, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 650 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, vẫn còn cả một chặng đường dài để nỗ lực, phấn đấu và khẳng định vị thế du lịch Việt trên thị trường quốc tế. Những tín hiệu lạc quan ngay từ đầu năm là động lực tích cực để ngành du lịch Việt Nam đạt được mục tiêu đặt ra.