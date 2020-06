Dùng flycam truy tìm kẻ sát nhân 2 lần trốn trại giam

Đến 21h ngày 5/6, lực lượng quân đội và Công an Đà Nẵng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự - phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10 thuộc Quân khu 5, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hôm 3/6.

Thêm các phương án truy tìm đang được nhà chức trách lên kế hoạch để ngăn ngừa tội phạm nguy hiểm này tiếp tục gây án.

Dùng flycam quan sát trên cao

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng, cho cho biết từ lúc CSGT phát hiện phạm nhân bỏ lại xe máy rồi chạy lên núi Hải Vân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội chốt chặn, băng rừng truy tìm.

Bên cạnh đó, Công an Đà Nẵng đã cử tổ công tác ra Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng đồng nghiệp trích xuất hình ảnh từ các camera để phục vụ việc truy tìm cựu quân nhân từng 2 lần bỏ trốn khỏi nhà giam quân đội.

Triệu Quân Sự. Ảnh: Công an cung cấp.

Ở khu vực giáp biển, nơi có đường sắt Bắc - Nam chạy qua, công an địa phương cũng lập các chốt để kiểm tra các hành khách đi trên tàu lửa.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng thừa nhận việc tìm kiếm Sự đang gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt. Ông nhận định với nhiệt độ lên đến 40 độ C, rất có thể Sự sẽ tìm cách xuống các con suối lấy nước uống hoặc khu dân cư... để tìm thức ăn.

Do đó, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng vây bắt tiếp tục kiểm tra chặt chẽ để đón lõng. “Lực lượng công an phải kiểm soát chặt tất cả các lán trại trên núi vì có thể phạm nhân sẽ ra xin thức ăn", đại tá Mưu yêu cầu.

Ông Mưu cũng lưu ý các cán bộ, chiến sĩ phải đặc biệt chú ý quan sát vào ban đêm. "Cũng có thể là gã này đang lẩn trốn tại các lán trại trong rừng. Biết đâu vào ban đêm, lợi dụng lúc trăng sáng anh ta đi theo các lối mòn để trốn khỏi núi Hải Vân", Phó giám đốc Công an Đà Nẵng lưu ý.

Công an, quân đội huy động chó nghiệp vụ tham gia vây bắt kẻ trốn trại giam. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Nói thêm về phương án vây bắt, đại tá Mưu cho biết nếu công an phát hiện Sự có hành vi chống trả thì có thể đề xuất quân đội tiêu diệt để tránh việc phạm nhân có cơ hội phản kháng.

Đại tá Mưu cũng cho biết có thể công an sẽ sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, xác định vị trí mà Sự ẩn nấp. “Tôi cũng đã trao đổi với đại diện phía quân đội tại hiện trường, ngày mai (6/6) nên bay flycam để quan sát từ trên cao, nhất là những vị trí khu đất trống. Một ngày qua, các chiến sĩ ở nhiều lực lượng dùng sức băng rừng rất vất vả rồi. Thêm một vài ngày nữa sẽ khó chịu nổi", đại tá Mưu nói thêm.

Tăng cường kiểm soát các cửa khẩu

Lãnh đạo Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết tại hiện trường có hàng chục chó nghiệp vụ giám biệt mùi hơi.

Khu vực biển, Bộ đội biên phòng cũng đã điều động các tàu tuần tra nhằm kịp thời phát hiện nếu Sự bơi ra các tàu cá ngư dân để tẩu thoát theo đường biển. Tuy nhiên, đến khuya 5/6, các lực lượng chức năng vân chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của kẻ vượt ngục.

Bộ đội, công an băng rừng truy tìm phạm nhân. Ảnh: Thanh Đức.

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết sau khi Sự trốn khỏi trại giam T10, đại tá Lê Văn Hạnh, Giám thị Trại giam Quân sự khu vực miền Trung, đã ký quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Triệu Quân Sự.

Lệnh truy nã đặc biệt đã được gửi hỏa tốc đến các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn miền Trung, Tây nguyên và công an các địa phương để phối hợp truy bắt kẻ bỏ trốn.

Ngoài việc tăng cường lực lượng trinh sát tinh thông võ nghệ đến hiện trường, Quân khu 5 cũng đã yêu cầu lực lượng biên phòng các cửa khẩu, bến cảng tăng cường giám sát, nếu phát hiện kẻ tình nghi thì phải có biện pháp khống chế, không để kẻ sát nhân trốn ra nước ngoài.

Trước đó, tối 3/6, lãnh đạo Trại giam T10 xác nhận phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã trốn khỏi trại giam vào lúc 15h cùng ngày.

Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ.