Đường nông thôn mới nâng cao ở Gia Lai sáng ánh điện đêm, cả làng vui, xóm thêm sạch, đẹp

Điện sáng đường nông thôn mới-Công trình nhỏ, ý nghĩa lớn



Đi trên tuyến đường liên thôn Lũh Ngó và Lũh Rưng (thuộc xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) vào buổi tối, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp một quang cảnh hết sức khác biệt so với trước kia. Suốt tuyến đường không còn cảnh tối tăm như trước kia, mà thay vào đó là một hệ thống đèn chiếu sáng của công trình "Ánh sáng an ninh".

Có tổng cộng 34 đèn chiếu sáng được lắp đặt theo chiều dài 2,1 km của con đường. Công trình này do Hội Nông dân xã Ia Hrú phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã thực hiện và đưa vào sử dụng giữa tháng 1/2023. Tổng kinh phí thực hiện là 65 triệu đồng.

Trong đó, 50 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách của UBND xã Ia Hrú và còn lại là vận động người dân trên địa bàn xã và các doanh nghiệp đóng góp.

Công trình" Ánh sáng an ninh" được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1/2023

Giờ đây, ánh đèn đã soi sáng cho người đi đường vào ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và làm tăng vẻ mỹ quan cho con đường nông thôn.

Tâm sự với chúng tôi, ông Kpăh Blơt (trú tại thôn Lũh Rưng, xã Ia Hrú) cho biết, trước đây, dọc tuyến đường này không có đèn.

Chính vì vậy, việc đi lại vào buổi tối của bà con gặp nhiều khó khăn. Tình trạng va quệt và tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản của người dân cũng thường xuyên xảy ra gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

"Từ khi có đèn đường chiếu sáng vào ban đêm, con đường liên thôn trở nên nhộn nhịp hơn. Việc đi lại của người dân cũng gặp thuận lợi và an tâm, hạn chế được tình trạng tai nạn giao thông. Bà con có điều kiện đi bộ thể dục để rèn luyện sức khỏe, trẻ con vui chơi mà không lo sợ vấp ngã. Bà con chúng tôi rất phấn khởi khi công trình này đi vào sử dụng", ông Blơt chia sẻ.

Có tổng cộng 34 bóng đèn chiếu sáng được lắp đặt trên chiều dài 2,1 km của con đường liên thôn Lũh Ngó và Lũh Rưng (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh)

Cùng chung niềm vui vì điện đường được lắp đặt, anh Rmah A Yiết (trú tại thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú) bộc bạch: "Trước đây, tuyến đường này không có đèn rất bất tiện. Chúng tôi đi làm trên nương rẫy đến khoảng 6 giờ chiều là đã về rồi. Bây giờ có điện đường nên chúng tôi vô cùng thoải mái đi làm đến 7 giờ, 8 giờ tối cũng không vấn đề gì.

Ngoài ra, các cháu học sinh đi học thêm về trong khoảng thời gian tối thì đã có đèn chiếu sáng để cho các cháu tham gia giao thông được thuận tiện. Cảnh quan môi trường cũng xanh, sạch, sáng và đẹp hơn trước".

Bộ mặt nông thôn thay đổi

Vui mừng cũng là cảm xúc của ông Rmah Môk, Bí thư chi bộ thôn Lũh Ngó (xã Ia Hrú). Theo ông Môk, khi hay tin các ngành chức năng có chủ trương xây dựng công trình "Ánh sáng an ninh" trên tuyến đường liên thôn và Lũh Ngó và Lũh Rưng, ông rất ủng hộ.

Trong buổi họp thôn, chính quyền đã lấy ý kiến nhân dân về việc đầu tư mô hình và đa số họ đều đồng tình cao và đóng góp kinh phí, hăng hái tham gia đóng góp ngày công lao động để thực hiện.

Người dân cảm thấy phấn khởi, vui mừng khi công trình "Ánh sáng an ninh" đi vào hoạt động

"Đường sá, cơ sở hạ tầng của địa phương nói chung là tương đối thuận tiện. Bây giờ có thêm đèn đường này, người dân rất vui mừng qua đó đảm bảo an ninh trật tự cho thôn", ông Môk bày tỏ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Huỳnh Xuân Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) cho biết, việc triển khai công trình "Ánh sáng an ninh" được thực hiện theo tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh theo bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và chào mừng Đại hội toàn thể hội viên chi hội nhiệm kỳ 2023-2028 tiến đến Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh đó, mô hình thực hiện xuất phát từ nhu cầu của người dân nên nhận được sự đồng thuận của người dân rất cao và thực sự có ý nghĩa trong đảm bảo an ninh trật tự, thay đổi diện mạo nông thôn.

Có điện đường vào buổi tối, người dân thoải mái đi lại và hạn chế được tai nạn giao thông

"Công trình "Ánh sáng an ninh" đi vào hoạt động không những tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn vào ban đêm, hạn chế được tình trạng trộm cắp và tai nạn giao thông mà còn tạo sinh khí mới cho vùng nông thôn, làm thay đổi tích cực diện mạo nông thôn.

Không những vậy, bà con còn hăng hái tham gia dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường trên tuyến đường. Điều đó cho thấy, tinh thần tự nguyện, đoàn kết, của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, giữ gìn sự bình yên, ổn định cho xã nông thôn mới", ông Huy nói.

Theo ông Huy, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ phối hợp Công an xã tổ chức lắp đặt các camera an ninh đồng bộ với các bóng đèn chiếu sáng trên tuyến đường liên thôn Lũh Rưng và Lũh Ngó để nhằm phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật để có hướng răn đe, xử lý nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.