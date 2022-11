Gã trai ở Hà Nội kéo đồng bọn đến đe dọa, gây sức ép với con nợ

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Lương Mạnh Cường (SN 1997, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".



Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay nợ, nhóm của Cường thường xuyên đến nhà, gây sức ép, đe dọa gia đình chị L (SN 1971, trú tại Minh Phú, Sóc Sơn) để đòi nợ.

Vì không có khả năng chi trả số tiền nợ quá cao và lo sợ bị các đối tượng đe dọa ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, chị L đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định truy nã toàn quốc Lương Mạnh Cường. Ảnh: CACC

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 20/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản". Ngày 1/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Mạnh Cường, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước diễn biến này, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Lương Mạnh Cường.

Công an TP.Hà Nội thông báo, nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Sóc Sơn (SĐT: 0982971183), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113…

Cơ quan Công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.