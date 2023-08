Giá cà phê 11/8: Giá cà phê đang trở lại xu hướng tiêu cực

Giá cà phê hôm nay 11/8: Trở lại xu hướng tiêu cực

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 13 USD, xuống 2.666 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm thêm 9 USD, còn 2.534 USD/ tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York sụt giảm liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 0,85 cent, xuống 159,90 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm thêm 0,55 cent, còn 159,65 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 11/08/2023 lúc 10:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 100 – 200 đồng, xuống dao động trong khung 66.900 - 67.700 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 66.900 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với 67.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 67.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 67.700 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi giảm 100 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn thế giới quay trở lại xu hướng tiêu cực sau báo cáo dữ liệu xuất khẩu hàng tháng từ các nước sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.

Colombia, nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao hàng đầu thế giới báo cáo trong tháng 7 đã xuất khẩu đạt 846.000 bao, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Theo Liên đoàn Cà phê Quốc gia (FNC), trong vòng 12 tháng qua Clombia đã xuất khẩu tổng cộng 10,3 triệu bao, thấp hơn một chút so với dự kiến ban đầu do sản xuất không thuận lợi vì mưa quá nhiều.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê (Cécafe) ở Brazil đã báo cáo xuất khẩu cà phê hạt trong tháng 7 đạt tổng cộng 2,7 triệu bao, tăng 22% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu cà phê Conilon Robusta đã đạt 505.153 bao, tăng hơn gấp ba lần.

Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo xuất khẩu cà phê, chủ yếu là cà phê Robusta, đã đạt 1,81 triệu bao trong tháng 7, tuy giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng lại tăng tới 36,09% so với ước tính ban đầu của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Những thông tin báo cáo dữ liệu xuất khẩu này đã làm giảm bớt mối lo thiếu hụt nguồn cung trong ngắn lẫn trung hạn và đã thúc đẩy sự hiệu chỉnh kỹ thuật của các quỹ và giới đầu cơ trên các thị trường cà phê kỳ hạn thế giới. Trong khi đó, áp lực bán hàng vụ mới tiếp tục tăng thêm do nông dân Brazil đang vào giai đoạn cuối của vụ thu hoạch và có thêm sự hỗ trợ của tỷ giá đồng Reais đang suy yếu trở lại.

Bệnh tuyến trùng hại cà phê và biện pháp phòng trừ

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, các loài tuyến trùng thuộc nhóm nội sinh ký sinh di động trong rễ cây không tạo u sưng có mặt và phổ biến ở nhiều nước trồng cà phê trên thế giới. Ngoài cà phê tuyến trùng còn ký sinh gây hại ở nhiều cây trồng khác như: Đậu tương, dứa, lạc, cam, chanh, thuốc lá, cà chua, lúa, mía, ngô, chuôi, khoai tây, bông, dâu tây...

Bệnh xuất hiện trên vườn cà phê kinh doanh lẫn kiến thiết cơ bản nhưng chủ yếu là cà phê kinh doanh. Hệ thống rễ tơ bị thối và chết dần từ phần chóp rễ làm cây không hút được nước và dinh dưỡng héo dần rồi chết. Trên cà phê kinh doanh do có hệ thống rễ nhiều nên cây có biểu hiện vàng lá và chết chậm hơn sơ với cây còn nhỏ thời kỳ kiến thiết cơ bản.

Đối với các vườn cây chưa bị bệnh cần phải bón phân hoá học đầy đủ, cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ và sử dụng các chế phẩm sinh học cải tạo đất, nhất là đối với các vườn có năng xuất cao trong nhiều năm. Bệnh thường lây lan qua việc cuốc xới và nguồn nước.

Bệnh tuyến trùng xuất hiện trên vườn cà phê kinh doanh lẫn kiến thiết cơ bản nhưng chủ yếu là cà phê kinh doanh.

TRIỆU CHỨNG BỆNH

Rễ cà phê bị bệnh biến vàng, sau chuyển sang màu nâu, một bên bị thối, một vài vết trên lá biến màu sau biến vàng rõ, cây lùn còi cọc, một số nhánh non bị mất, các đoạn thân bị ức chế sinh trưởng mạnh, có thể dẫn tới chết cây. Năng suất ảnh hưởng phụ thuộc vào tỉ lệ hại trong cây và bộ rễ bị tổn thương. Chúng di chuyển lên phía trên thân hoặc phần mô khoẻ, chích hút các rễ sinh trưởng làm rễ bị hủy diệt nhanh chóng, cây ngừng phát triển, lá vàng có nhiều vết đốm làm giảm năng suất thu hoạch.

ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN

Tuyến trùng có hình dạng giun, trong suốt quá trình phát triển vòng đời của chúng (kể cả cá cá thể đực và cá thể cái). Loài Pratylenchus coffeae là loài tuyến trùng đa phổ ký chủ, có khả năng ký sinh gây hại trên rất nhiều loại cây trồng khác nhau. Tuyến trùng có thể di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trong quá trình ăn và một phần cơ thể chúng nằm trong tế bào. Chúng phá hoại vùng rễ cây ở tất cả các pha phát triển của tuyến trùng con và các giai đoạn phát triển của chúng.

Tuyến trùng di chuyển giữa các tế bào và tạo ra vết thương là điều kiện thuận lợi cho các loài vi sinh vật gây bệnh ở trong đất xâm nhiễm. Một chu kỳ phát triển từ 45 - 55 ngày, có một vài thế hệ trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây.

Tuyến trùng P. coffeae là tác nhân gây hại chính của bệnh thối vàng lá trên cà phê, P. coffeae phá hoại vùng rễ cây ở tất cả các pha phát triển của tuyến trùng con và các giai đoạn phát triển của chúng. Khi kết hợp với nấm Fusarium oxysporum và Fusarium solani gây hại nghiêm trọng hơn. Mật độ 20 con/50g đất và 70 con/5g rễ, cây cà phê vối có khả năng bị bệnh thối rễ vàng lá. Mật độ tăng cao vào các tháng cuối mùa khô, đầu mùa mưa.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Nhóm tuyến trùng nội ký sinh di động gây hại bộ rễ cây trồng là nhóm có ý nghĩa kinh tế nhất, số lượng nhiều, khả năng gây hại lớn trên các loại cây trồng chính song việc tiến hành các biện pháp phòng trừ cũng rất nhiều khó khăn và khá phức tạp bởi bản năng tự vệ và sự lẫn trốn của tuyến trùng cao.

Dùng biện pháp canh tác là chủ yếu, luân canh với cây trồng khác, các loại cây họ đậu kích thích sinh sản nhanh của loài Pratylenchus, trồng xen canh, dùng cây giống, cành giống sạch bệnh. Sử dụng biện pháp luân canh 2 - 3 năm kêt hợp với biện pháp hóa học, canh tác, sinh học và thu gom rễ 3 lần trước khi trồng lại cà phê. Bón phân chuông với lượng 20m3/ha, hai năm bón một lần có thể hạn chế bệnh thối rễ vàng lá trên cà phê vối.

Dùng giống cà phê Coffea robusta hoac Coffea canephora var. robusta làm gốc ghép làm tăng khả năng chống chịu hạn chế tuyến trùng gây hại, sử dụng giống sạch bệnh tuyến trùng, chọn đất vườn ươm không nhiễm tuyến trùng, xử lý bằng Methyl bromide 150cm3/m3 đất khử trùng kêt hợp trừ cả tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne spp. cùng gây hại. Trong 100g đất có thể có tới 10 - 15 tuyến trùng Pratylenchus và trên diện tích này không nên trồng cây nhiễm tuyến trùng, hoặc 100 con/cây khoai tây, trong rễ, trong đất chứa một số lượng lớn như có tới 2.000 con/5g rễ cũng cần phải loại bỏ loại đất này.

Các loại thuốc hoá học Oxamyl, Phenemiphos và Aldicarb có tác dụng phòng trừ tuyến trùng tại vườn ươm cà phê (El Salvador) thuốc Carbofuran, Namacur có hiệu quả phòng trừ tốt, làm tăng năng suất vào năm thứ hai hoặc sau 90 ngày xử lý.