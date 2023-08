Giá cà phê 10/8: Giá cà phê giảm đồng loạt sau những thông tin mới này

Giá cà phê hôm nay 10/8: Hai sàn tiếp tục hiệu chỉnh giảm, cà phê trong nước mất 200 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 9 USD, xuống 2.679 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm 16 USD, còn 2.543 USD/ tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tiếp tục điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 0,60 cent, xuống 160,75 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm thêm 0,65 cent, còn 160,20 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 10/08/2023 lúc 10:42:02 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 200 đồng, xuống dao động trong khung 67.000 - 67.800 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 200 đồng, xuống dao động trong khung 67.000 - 67.800 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 67.000 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 67.200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 67.600 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 67.800 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê tiếp tục hiệu chỉnh giảm trên cả hai sàn kỳ hạn không chỉ do áp lực bán hàng gia tăng ở Brazil khi sản lượng thu hoạch vụ mới ngày càng nhiều, còn có thêm những thông tin mới về cung – cầu có phần tích cực hơn.

Thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Cao cấp về Kinh tế Ứng dụng (Cepea) của Đại học Sao Paulo-Brazil cho biết đã có báo cáo về đợt ra hoa đầu tiên của niên vụ 2024/2025 trên cây cà phê Robusta ở bang Espirito Santo với triển vọng tích cực miễn là thời tiết tiếp tục thuận lợi, trong khi thu hoạch vụ mùa hiện đã đạt 95%.

Giá cà phê Robusta đảo chiều giảm sau khi thị trường đón nhận báo cáo dữ liệu xuất khẩu cà phê tháng 7 của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Theo đó, xuất khẩu cà phê tháng này đạt 108.872 tấn (khoảng 1,814 triệu bao), giảm 7,60% so với cùng kỳ năm trước, chỉ giảm 3,43% so với xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm dương lịch 2022, nhưng lại cao hơn 36,09 % so với ước tính xuất khẩu ban đầu của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Được biết, Brazil đã xuất khẩu 2,69 triệu bao cà phê nhân trong tháng 7 vừa qua, tăng 22,3% so với cùng tháng năm trước, theo Cecafe.

Các nhà phân tích cho biết, nông dân Brazil dự kiến sẽ sản xuất 65,8 triệu bao cà phê (loại 60kg) trong năm nay, tăng so với dự kiến trước đó là 63,8 triệu bao nhờ năng suất tốt hơn mong đợi.

Vụ thu hoạch Arabica ở nhà sản xuất hàng đầu Brazil đang bước vào giai đoạn cuối cùng với điều kiện khí hậu thuận lợi và dự kiến nguồn cung sắp tới sẽ ồ ạt vào thị trường.

Báo cáo tồn kho ICE - London ngày 9/8 đã giảm thêm 20 tấn xuống ở mức 50.170 tấn, tiếp tục đứng ở mức thấp nhất kể từ năm 2016.

Sâu đục thân mình đỏ (Zeuze coffea Nietner) gây hại cà phê và biện pháp phòng trừ

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, trong canh tác các loại cây trồng nói chung và cây cà phê nói riêng, khi có chế độ thâm canh càng cao thì các đối tượng sâu, bệnh hại càng có khả năng phát triển nhờ vào thức ăn dồi dào, sức chống chịu với điều kiện bất thuận của cây thấp.

Các đối tượng sâu bệnh thường gây hại ở các thời điểm khác nhau và cách gây hại cũng khác nhau, do đó cần phải nắm bắt được đặc điểm gây hại để có biện pháp phòng trừ thích hợp với từng đối tượng và bảo vệ được thiên địch.

Trong giai đoạn hiện nay tại các vùng trồng cà phê tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh Tây Nguyên có xuất hiện một số đối tượng gây hại cần chú ý như sâu đục thân mình đỏ gây hại trên cây cà phê

Đặc điểm gây hại:

Ngài cái đẻ trứng thành ổ ở chồi non hay nụ của cành cà phê, mỗi ngài có thể đẻ 400 - 2000 quả trứng. Sau khi đẻ 14 - 16 ngày trứng nở thành sâu non. Sâu non rất nhỏ nhưng hoạt động nhanh nhẹn, đục vào cành tăm hay đốt non, ở tuổi 3 đục vào gốc cành, thường phá hại ở cành cấp 1, cấp 2.

Sâu non có 6 tuổi, mỗi tuổi 1 lần lột xác, mỗi lần lột xác là một lần di chuyển chỗ ở, do đó sâu có thể phá hại rất nhiều cành cà phê, sâu đục cành đùn phân ra ngoài nên rất dễ phát hiện. Sâu non khi đẫy sức thì hoá nhộng trong cây, thời gian hoá nhộng 30 - 50 ngày. Những cành bị sâu đục lá héo rũ, khô đi, quả bị hại héo chín ép nên lép.

Thời điểm gây hại:

Trong năm sâu thường gây hại nặng vào tháng 1-2 và tháng 4-5.

Thuốc phòng trừ:

Nitox 30EC ( Dimethoate 27% + Cypermethrin 3%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,3% (25 – 30ml thuốc + 10ml nước).

Nibas ( Fenobucarb 50%) sử dụng ở nồng độ 0,30% - 0,35%(30 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bini 58 ( Dimethoate 40%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,35%(25 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bonus 40EC (Chlorpyrifos Ethyl 40%): sử dụng ở nồng độ 0,2 – 0,25%.