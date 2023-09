Giá cà phê ngày 21/9: Fed giữ nguyên lãi suất, các nhà đầu tư quay lại, dự báo thị trường cà phê còn biến động

Giá cà phê hôm nay 21/9: Giảm 500 đồng/kg, giá cà phê vẫn tiệm cận ở mức cao gần 68.000 đồng/kg

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố không thay đổi lãi suất USD lần này, sẽ sớm thu hút các quỹ và đầu cơ quay trở lại các thị trường cà phê phái sinh.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 11 giảm thêm 32 USD, xuống 2.508 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm thêm 16 USD, còn 2.414 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm 2,75 cent, xuống 158,20 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2024 giảm 2,80 cent, còn 159,25 cent/lb, các mức giảm khá. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 21/09/2023 lúc 10:00:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 500 đồng, xuống dao động trong khung 66.800 - 67.600 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 66.800 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với 67.200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 67.400 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 67.600 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê suy yếu trở lại, khi khối lượng thương mại trên cả hai sàn ở mức khá thấp, cho thấy các nhà giao dịch vẫn còn đứng bên ngoài để chờ đợi thêm tin tức, ngay trước khi Fed họp báo công bố lãi suất USD không có sự thay đổi, vẫn giữ nguyên trong khoảng 5,25 – 5,5%/năm.

Công ty Cung ứng và Dự báo Nông sản (Conab) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil vừa công bố kết quả khảo sát lần 3 vụ mùa cà phê năm nay đúng như lịch đã thông báo, với sản lượng ước đạt 54,36 triệu bao, tăng 6,8% so với vụ mùa năm trước, nếu so sánh với năm 2021 cùng chu kỳ giảm gần nhất thì sản lượng tăng 13,9%. Trong đó, cà phê Arabica ước đạt 38,16 triệu bao, tăng 6,8% và cà phê Conilon Robusta ước đạt 16,2 triệu bao, giảm 11% so với năm trước. Thông tin này đã kịp tác động lên giá cà phê kỳ hạn cả hai sàn phiên vừa qua.

Hôm qua, thứ tư ngày 20/9, ICE – London báo cáo tồn kho được bổ sung thêm 1.650 tấn, tức tăng 4,12% so với ngày trước đó, lên ở mức 41.720 tấn (tương đương 695.533 bao, bao 60 kg), trng khi ICE – New York báo cáo tồn kho không thay đổi, vẫn ở mức thấp 448.113 bao, tiếp tục hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn trên cả hai sàn.

Sâu đục thân hại cây cà phê và biện pháp phòng trừ

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, có 2 loại sâu đục thân hại cây cà phê là sâu đục thân mình trắng (Xylotrechus quadripes Chevrolat) và sâu đục thân mình hồng (Zeuze coffea Nietner). Chúng hoạt động quanh năm và phát triển mạnh ở những khu vực nhiệt độ cao và nhiều ánh sáng.

Sâu đục thân mình trắng (Xylotrechus quadripes Chevrolat)

- Trưởng thành là 1 loại xén tóc nhỏ có màu xanh đen. Con trưởng thành đẻ trứng vào vết nứt của đoạn cành hoặc thân rải rác hoặc thành từng cụm. Sau khi nở, sâu non đục vào gỗ, rồi đục ngoằn nghèo quanh vòng cây, tiện ngang các mạch gỗ. Sâu đục tới đâu, đùn phân và mạt cưa bịt kín đến đó. Đến tuổi 5, tuổi 6 sâu đục ra phía gần vỏ tạo 1 khoảng rộng trong phần gỗ của cây và hoá nhộng tại đó.

- Vòng đời từ trứng - sâu non - trưởng thành - đẻ trứng là 200 - 211 ngày trong vụ đông và 126 - 176 ngày đối với vụ hè.

- Sâu phát triển quanh năm và thường gây hại nặng vào tháng 4, 5 và 10, 11. Trưởng thành ưa đẻ trứng vào những cây ít cành, thưa lá. Chúng hoạt động mạnh khi nhiệt độ cao, ánh sáng nhiều. Ruộng cà phê càng dãi nằng càng bị hại nặng.

- Cây cà phê bị sâu đục thân mình trắng gây hại có các biểu hiện sau:

+ Toàn bộ lá phía trên ngọn bị vàng héo, các lá phía dưới còn xanh tốt, cây mọc thêm nhiều chồi thân.

+ Trên thân có những đường lằn nổi lên theo vòng, vỏ bị nứt nẻ, có những lỗ đục đường kính 2-3 mm.

+ Cây dễ bị gãy gục tại chỗ bị sâu đục.

+ Chẻ dọc thân cây thấy có đường rãnh sâu đục, phát hiện có sâu non màu trắng ngà, không có chân, toàn thân gồm nhiều đốt.

Sâu đục thân mình hồng (Zeuze coffea Nietner)

- Trưởng thành là loài bướm trắng với nhiều chấm nhỏ màu xanh biếc hoặc màu xanh đen, thân dài 20-30mm, màu đỏ và được phủ bằng lớp lông trắng. Sâu non đẫy sức dài 30-50mm màu hồng. Nhộng dài 15-34mm.

- Bướm cái đẻ trứng vào vỏ cây, sâu non đục vào giữa thân cây và đùn mạt gỗ ra ngoài. Cây bị hại dễ bị gãy ngang.

- Sâu thường phá hại thân, hoặc cành cấp 1, cấp 2. Sâu có thể phá hại từ cây này sang cây khác hoặc cành này sang cành khác, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây thậm chí gây chết cây.

- Suốt vòng đời của sâu đục vào thân và sống bên trong đó, đến khi trưởng thành bay ra ngoài tìm những nơi cành lá xanh tốt xum xuê để đẻ trứng, trứng được đẻ thành từng ổ ở vỏ cây.

- Sâu phát triển thích hợp ở nhiệt độ 20-28oC, dưới 18oC sâu phát triển chậm, sâu thường gây hại ở cây có tán không cân đối, những vườn không có cây che bóng.

Biện pháp phòng trừ

- Đối với vườn cà phê đang bị sâu đục thân phá hại, cần tiến hành cưa bỏ những đoạn cành, thân cây có sâu đục thân hại để tiêu diệt bằng cách đốt hoặc chẻ thân cây ra, thu sâu non để diệt.

- Con trưởng thành (bướm, xén tóc) thường bị kích thích và thu hút bởi ánh sáng vì thế có thể dùng bẩy đèn để bắt các con trưởng thành và tiêu diệt vào đầu mùa mưa. Thời điểm này chúng thường ghép đôi và sinh sản.

- Sử dụng một số loại thuốc BVTV sau để phun trừ: Hoạt chất Diazinon (Diazol 10G, liều lượng 15g/gốc; Diazan 50EC, liều lượng 2,5 lít/ha); Hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin (Tungcydan 55EC, liều lượng 1,0 lít/ha)… Lượng nước phun 800 lít/ha, phun lên thân cây 2-3 lần để diệt sâu non ngay từ khi mới nở. Chú ý phun ướt đều toàn bộ cây, đặc biệt phun kỹ thân cây, và phun vào sáng sớm hoặc chiều mát.

- Trồng cây che bóng làm giảm cường độ ánh sáng. Cắt tỉa cành để cây có được bộ tán lá cân đối và thân cây được che phủ từ trên xuống dưới. Bón phân cân đối, đầy đủ để cây phát triển tốt, tăng sức đề kháng cho cây.

- Bảo vệ thiên địch, loài ong Apenesia sahyadrica Azevedo & Waichert ký sinh trên giai đoạn sâu non của sâu đục thân mình trắng.