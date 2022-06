Giả fanpage Công an tỉnh Bắc Giang vì “thích câu like”

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang làm rõ để tiến hành xử lý anh N.V.N (SN 2004, ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) do có hành vi giả mạo Công an tỉnh Bắc Giang trên Facebook.

Nhà chức trách cho hay, đầu năm 2022, N tải hình ảnh một cô gái mặc trang phục lực lượng vũ trang, dùng để lập tài khoản Facebook tên "Trần Thị Hương (Công an tỉnh Bắc Giang)" và fanpage "Trần Thị Hương". Tại đây, anh ta để thông tin giới thiệu là người thuộc lực lượng công an cùng số điện thoại của Công an tỉnh.

Nam thanh niên đang bị điều tra vì giả mạo Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CABG

Ngày 26/1, N.V.N tạo lập nhóm Facebook giả mạo cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang với tên "Công An tỉnh Bắc Giang". Nhóm này sau đó được đổi tên thành "UBND Công an tỉnh Bắc Giang" kèm thông báo "Đây là cơ quan tỉnh Bắc Giang".

Cảnh sát cáo buộc, N.V.N tạo lập đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của hơn 1,4 nghìn tài khoản mạng xã hội trên nhóm giả mạo.

Khai với cảnh sát, N cho hay thiết lập, sử dụng các tài khoản, fanpage, nhóm Facebook trên vì thích thú và nhằm mục đích "câu like", câu tương tác.