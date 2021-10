Gia Lai: Tạm giữ 9X lái xe tải chở 3 tấn chuối nghi là chuối cắt trộm từ nông trại của Hoàng Anh Gia Lai

Nghi xe tải chở chuối trộm nên anh Thuận đã báo cáo Công an xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) tạm giữ để làm rõ. Sau khi tiến hành kiểm kê, công an xác định xe tải do 9X Bùi Văn Thuận điều khiển có hơn 3 tấn chuối nghi là chuối cắt trộm từ một công ty.