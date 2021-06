Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 10/6: Giá cao nhất 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 10/6 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay không dao động so với hôm qua 9/6.

Giá mít Thái hôm nay 10/6 cập nhật cho thấy, giá mít Thái không dao động nhiều so với hôm qua 9/6. Giá mít thái Tiền Giang hôm nay 10.000 đồng/kg. Giá mít bất ngờ tăng sau 10 ngày "nằm im", vì sao nông dân vẫn không vui? (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 10/6 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 10/6, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 10/6: Tăng 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 10/6 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 9/6.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 10/6 cho biết, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 9/6, các thương lái báo giá mít thu mua tại vườn ở Long An như sau: giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 10/6: Mít Thái loại Nhất 9.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 9/6, giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 9/6 đối với mít loại Nhất.

Các lái mít sáng nay 9/6 đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 9/6, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 10/6: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 1.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 10/6 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 9/6.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 1.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 10/6 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Giá mít bất ngờ tăng sau 10 ngày "nằm im", vì sao nông dân vẫn không vui?

Một số vựa mít lớn ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, sau 10 ngày "giậm chân tại chổ", giá mít Thái tăng bất ngờ, cụ thể là tăng 1.000 đồng/kg ở hầu hết các đại phương. Nguyên nhân giá mít Thái tăng là do mít ngoài thị trường còn ít.

Các vựa cho hay, mặc dù giá tăng chưa nhiều nhưng đây cũng là tín hiệu vui, giúp cho nhà vườn có thêm động lực, các vựa cũng "dễ thở" hơn.

Tuy nhiên, nhiều người dân ở tỉnh Tiền Giang và một số địa phương trồng mít nhiều ở ĐBSCL cho hay, giá mít hiện nay chỉ tăng 1.000 đồng là quá ít, nhà vườn vẫn thua lỗ. Hơn nữa, mít Thái trong vườn đến lúc thu hoạch rất ít, hiện đa số người dân tập trung cho mít ra trái non để kịp bán vào những tháng cuối năm 2021.