Giá mít Thái hôm nay 12/4: Làm thế nào để cây mít ra nhiều trái mít Nhất, giá mít Thái nơi tăng, nơi giảm?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 12/4: Giá mít nhất 17.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 12/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 11/4.

Giá mít Thái hôm nay 12/4 đang cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái giảm nhẹ ở một số địa phương so với hôm qua 11/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 17.000 đồng/kg. Nông dân Tiền Giang chỉ cách làm trái to đều đạt toàn mít Nhất. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 12/4 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày hôm qua 11/4, tại Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba từ 8.000 đồng/kg

Đối với giá tại các vựa, hôm nay 12/4, mít loại Nhất là 19.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Trái với nhiều lái cắt mít báo giá, anh Trần Văn Trung, một lái cắt mít vườn lâu năm chuyên cắt mít ở huyện Cái Bè và TX Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang cho biết, hôm nay anh cắt mít với giá tăng 1.000 đồng/kg đối với mỗi loại.

Anh Trung cũng nói thật, giá mít giảm, anh cắt giá cao hơn nhiều lái là bởi để giữ mối làm ăn lâu dài. "Tánh tui kỳ lắm, lúc làm ăn ngon lành thì mình cũng kiếm được tiền nhiều hơn, lúc giá mít giảm mình chịu thiệt ăn lời ít đi xíu động viên chủ vườn. Gọi là hài hòa mỗi người thêm một xíu, mỗi người thiệt một xíu...", anh Trung nói.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 12/4: Giảm nhẹ

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 12/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An có xu hướng giảm nhẹ với hôm qua 11/4. Trong đó, giá mít thái loại Nhất giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, còn giá mít Nhì và mít loại Ba không dao động.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 12/4 cho biết, giá mít loại Nhất từ 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 11/4, tại Long An, lái cắt tại vườn với giá như sau: giá mít loại Nhất từ 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 12/4: Mít Thái loại Nhất 16.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 12/4, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 11/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 12/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 12/4 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 11/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 12/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất từ 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Bón phân cho mít Thái: Cách bón phân trái mít to tròn, bón phân đạt mít Nhất đơn giản

Một số nông dân có kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, chỉ có mít trái to tròn (loại mít Nhất, mít Thái loại Nhất) mới bán được giá, có lời, còn mít Thái loại Nhì, mít Thái loại Ba, mít Kem, mít chợ có giá bán rẩt thấp. Tuy nhiên, để trái mít to tròn, đạt mít Nhất phải có cách bón phân hợp lý.

Người dân cho biết, trái mít Thái từ lúc đậu trái đến thu hoạch hơn 3 tháng. Theo đó, bón phân trái mít to tròn, bón phân đạt mít Nhất đơn giản là cứ cách 1 tháng bón 1 lần phân NPK.

Ở tháng đầu tiên, bón phân NPK 20-20-25 để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây nuôi trái. Ở tháng thứ 2, bón phân NPK 17-17-17 để giúp trái tròn, nuôi múi mít, làm phì trái theo hướng cân đối, đều. Ở tháng thứ 3, bón tiếp phân NPK 17-17-17 để cây cung cấp chất dinh dưỡng cho trái tới ngày thu hoạch.

Ngoài ra, người trồng mít lưu ý phun thuốc diệt côn trùng, trị mấm khuẩn định kỳ 15 ngày/lần để đảm bảo da xanh, không bị sâu bệnh.