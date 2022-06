Giá mít Thái hôm nay 18/6: tăng 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 18/6 cho thấy, giá mít tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Tiền Giang tại vựa cao nhất 9.000 đồng/kg. Người dân cân nhắc khi chuyển sang trồng mít ruột đỏ. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, các vựa thông báo mua mít Kem lớn từ 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Cụ thể, vựa Phú Tân ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá mua mít Kem lớn từ 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Còn vựa Việt Thái ở ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá mua mít Kem lớn từ 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 5.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 68.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 18/6 cũng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Ở những địa phương này, vựa báo giá mua giá mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, giá không thay đổi. Hiện các vựa mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg, vựa mua xô 2.500 đồng/kg. Còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Người dân cân nhắc khi chuyển sang trồng mít ruột đỏ

Ông Nguyễn Văn Liêm - Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện nay, diện tích trồng mít ở địa phương tăng mạnh theo xu hướng chung với tổng diện tích 3.700ha. Trong đó, ngoài mít Thái, còn có mít ruột đỏ.

Theo ông Liêm, diện tích mít nói trên tăng từ việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả. Tuy nhiên, ông Liêm lưu ý, người dân cân nhắc khi chuyển sang trồng mít ruột đỏ. Nguyên nhân là do thị trường tiêu thụ mít ruột đỏ ở ngoài nước vẫn chưa rõ, phần lớn chỉ tiêu thụ ở trong nước tại các siêu thị, cửa hàng.

"Sở dĩ mít ruột đỏ giá cao thời điểm này là do người dân chưa trồng nhiều, nguồn cung quá ít. Nếu trồng đại trà như những loại trái cây khác thì liệu có giá đó hay không?" - ông Liêm nói.

Ông Liêm còn cho hay, hiện nay, có tình trạng các cơ sở sản xuất cây giống tung hô, thổi giá để bán cây giống. "Người dân nên chọn lựa nuôi trồng những sản phẩm mang tính ổn định, bền vững" - Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long nói.