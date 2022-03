Giá phân bón có thể đạt đỉnh trong tháng 3/2022: Hành động đặc biệt của Nga

Sản xuất phân bón tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE:DPM). Ảnh: DPM

Báo cáo cập nhật ngành phân bón vừa được SSI Research công bố, tình hình giá ure thế giới có thể sẽ đạt đỉnh trong tháng 3 này.

Nguyên nhân là do Nga mới đây đã khuyến nghị các doanh nghiệp ngừng xuất khẩu phân bón để đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp này trong bối cảnh các công ty vận tải biển ngừng tiếp nhận hàng hóa từ Nga.

Hiện Nga chiếm khoảng 16% tổng xuất khẩu ure trên toàn thế giới.

Ngoài ra, Nga cũng đe dọa cắt khí thông qua đường ống Nord Stream 1 làm tăng nỗi lo thiếu khí và đẩy giá ure tăng mạnh.

Giá bán ure có khả năng tăng mạnh hơn đà tăng của giá khí đầu vào trong bối cảnh Trung Quốc chưa khôi phục sản xuất ure do thiếu than và giá than cao.

Về phía Trung Quốc, nước này cũng đang gặp khó khăn về nguồn cung than. Sau khi ngừng nhập than từ Australia, Nga trở thành nước cung cấp than lớn thứ 2 cho Trung Quốc sau Indonesia.

Dự báo giá ure tại thị trường Trung Quốc. Nguồn: Argus

Việc Nga không còn nằm trong hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT làm gián đoạn nhập khẩu, do đó làm giảm nguồn cung than tại Trung Quốc và đẩy giá ure tăng cao trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, SSI Research cũng lưu ý rằng giá ure có thể giảm mạnh từ tháng 6 trở đi khi Trung Quốc dần nới lỏng chính sách xuất khẩu và vấn đề thiếu than dần được khắc phục.

Bên cạnh đó, Chính phủ có thể can thiệp vào công tác điều hành giá phân bón trong bối cảnh giá gạo thấp và tiêu thụ nông sản đang gặp khó khăn khi Trung Quốc hạn chế nhập khẩu.

"Giá ure tại Việt Nam sẽ diễn biến theo xu hướng giá thế giới, tuy nhiên có thể có độ trễ nhất định. Ví dụ trong 2021, giá ure tại Trung Quốc trung bình tăng khoảng 90% so với cùng kỳ, trong khi giá ure của DPM tăng 72% so với cùng kỳ và giá ure của DCM tăng 64% so với cùng kỳ", chuyên gia SSI Research nêu.

Trước tình hình giá ure có thể đạt đỉnh trong tháng 3, SSI dự báo lợi nhuận của hai "ông lớn" ngành Đạm sẽ tăng mạnh.



Nguồn SSI Research

Cụ thể, ước tính lợi nhuận cho Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE:DCM) lên 2.684 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ, tăng từ mức 1.811 tỷ đồng trước đây) do giả định giá bán ure cao hơn (13.000 đồng/kg từ mức 11.000 đồng/kg).

Giá mục tiêu cho cổ phiếu DCM cũng được nâng lên 51.800 đồng/CP, tương đương tổng mức sinh lời là 22,2% (trong đó 5,6% tỷ suất cổ tức).

Nguồn SSI Research

Với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE:DPM), ước tính lợi nhuận của DPM lên 3.976 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ, tăng từ mức 2.798 tỷ đồng trước đây) do giả định giá bán ure cao hơn (12.600 đồng/kg từ mức 10.600 đồng/kg).

SSI Research cũng đưa ra giá mục tiêu cho DPM là 71.200 đồng/CP, tương đương tổng mức sinh lời là 13,1% (trong đó 5,3% tỷ suất cổ tức).