Giá rao bán tăng, đất nền ngoại thành Hà Nội có thật sự sốt?

Sau những thông tin bỏ cọc đấu giá đất, thị trường đất nền ngoại thành Hà Nội tưởng chừng như đã trầm lắng, giảm hiện tượng "ảo giá" thì gần đây lại bất ngờ xuất hiện hiện tượng giá rao bán đất nền tại nhưng khu vực này lại tăng vọt trở lại.

Đơn cử như mảnh đất của anh Hiệp (41 tuổi) tại xã An Khánh, Hoài Đức đang rao bán 1 mảnh đất có diện tích 43 m2 tại thôn Phú Vinh với giá 4,5 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 104 triệu đồng/m2).

Anh cho biết, đã có người trả anh giá 4,3 tỷ đồng nhưng anh không đồng ý. Theo anh Hiệp chia sẻ, mức giá này đã cao hơn hồi cuối năm 2023 khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.

Tôi và gia đình chuyển vào đây hồi đầu năm 2020 và thấy giá đất khu vực này đã liên tục tăng, chỉ là tăng ít hay tăng nhiều thôi. Tôi thấy đặc biệt nhất là vào thời điểm giữa năm nay, khi có những đợt đấu giá đất tại đây, nhiều môi giới đã chào hàng lên tới hơn 100 triệu đồng/m2. Tôi không rõ đây là mặt bằng giá chung được thiết lập hay giá này là do cò đất "thổi lên" để tăng giá trị cả xung quanh khu vực này. Anh Thành chia sẻ

Chia sẻ với Dân Việt, anh Quang Thành (38 tuổi, ngụ tại xã An Khánh) cho biết: Đất nền quanh khu vực anh ở được rao bán giá tăng liên tục trong những năm qua bất chấp hạ tầng không thay đổi quá nhiều. Nhiều lô đất trong các ngõ, ngách nhỏ cũng được "hét giá" lên 75 - 80 triệu đồng/m2.

Một số người dân ở huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Phúc Thọ, Đan Phượng... cho hay, ngay khi rao bán bất động sản là đất nền ngoại thành Hà Nội, thường sẽ nhận được nhiều cuộc gọi của môi giới, nhà đầu tư hỏi giá bán. Thậm chí, có trường hợp đã đến xem đất vài lần, chốt giá, đi đến bước làm giấy đặt cọc rồi nhưng lại tháo chạy không rõ lý do.

"Tôi từng 3 lần đồng ý bán mảnh đất phân lô có diện tích 72 m2, mặt tiền 5 m2, đường vào rộng 12 m2 ở xã Song Phương với giá 125 - 135 triệu đồng/m2 nhưng cả 3 lần khách trả giá, chốt mua tưởng chừng xong rồi lại chạy mất. Hình như có một nhóm người nào đó cố tình trả giá lần sau cao hơn lần trước để tạo hiệu ứng giá đất sốt. Nhưng, khi chủ đất đồng ý bán thì lại thôi không mua, đợi vài ngày lại cử người khác đến trả giá cao hơn. Lặp lại nhiều lần như vậy khiến người có đất muốn bán cũng hoang mang, không biết đâu là giá thật, làm nhiễu loạn thị trường, đẩy mặt bằng giá lên cao hòng thoát hàng đã mua vào trước đó", chị Nguyễn Vân Hà (39 tuổi), một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp chia sẻ.

Giá đất nền ngoại thành Hà Nội liệu có thật sự tăng mạnh? Ảnh: Nguyễn Thái

Theo chân chị Bùi Thị Năm, môi giới đất nền ngoại thành Hà Nội tại khu vực huyện Hoài Đức, đất nền tại các xã như Vân Canh, An Khánh, An Thượng,... còn được chào bán từ 150 - hơn 200 triệu đồng/m2. Mức giá này gần như đã tăng gấp đôi so với đầu năm 2023.

Chị Năm giới thiệu cho phóng viên Dân Việt mảnh đất được cho là "hàng hot", mảnh này có diện tích gần 90 m2 tại xã An Khánh đang bán giá gần 19,8 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 104 triệu đồng/m2).

Chị Năm cho biết mảnh đất này đang được khá nhiều người hỏi đến và những người quan tâm đều đang trong quá trình thương lượng giá.

Vị trí mảnh đất chị Bùi Thị Năm đang rao bán với đơn giá 220 triệu đồng/m2 tại xã An Khánh. Nguồn ảnh: Bùi Thị Năm - môi giới bất động sản

Chia sẻ về tình hình buôn bán đất nền ngoại thành Hà Nội gần đây, chị Năm chia sẻ: Người gọi hỏi giá thì nhiều, mặc cả cũng nhiều nhưng người "chốt xuống tiền" lại ít. "Cứ bảo đang sốt, lãi lời lắm nhưng làm gì có ai, tháng được 2 - 3 giao dịch thành công là vui lắm rồi", chị Năm tâm sự.

Nhìn lại câu chuyện 50/63 người bỏ cọc đấu giá đất tại huyện Thanh Oai thì phần lớn những lô đất bọ cỏ cọc đều là những lô có giá trúng đấu giá cao.

Chia sẻ với Dân Việt, nhiều nhà đầu tư, người dân, lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi, giá rao bán cao như vậy để thăm dò thị trường là chính chứ rất khó có thanh khoản thật.

"Hiệu ứng" sắp lên quận cũng khiến đất nền ngoại thành Hà Nội được rao bán với giá cao

Không chỉ giá rao bán đất nền khu vực đấu giá và vùng ven mới có tình trạng đẩy lên cao mà giá rao bán đất nền tại những khu vực có thông tin quy hoạch, dự án mới phát triển và huyện sắp lên quận đều đang bất ngờ tăng mạnh.

Chẳng hạn như tại khu vực xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi) cho biết: Đang sở hữu 1 mảnh đất diện tích 350 m2, bà muốn tách thửa rồi bán 250 m2 và chỉ giữ lại 100 m2 để dưỡng già và sau con cháu về làm nhà thờ.

Thanh Trì đã có chủ trương lên quận rồi, giá tôi đưa ra chỉ là mặt bằng chung thôi. Tôi cứ chờ đến qua tết âm xem có lên thêm không thì lúc đó tôi mới bán. Bà Lan tâm sự

Theo thông tin của bà Lan, hồi đầu tháng 6 vừa qua, môi giới tới và trả bà giá 70 triệu đồng/m2 nhưng bà không đồng ý. Chỉ sau hơn 3 tháng đã có người tới hỏi bà với giá 100 triệu đồng/m2.

Khu vực ngõ và ngách nơi mảnh đất bà Lan đang được trả giá tới 100 triệu đồng/m2. Ảnh: CTV

Anh Lưu Viết Đạt (36 tuổi, người dân sống tại huyện Thanh Trì), cho rằng: Yếu tố đầu tiên dẫn đến việc giá cao như này có thể vì Hà Nội có chủ trương đưa huyện Thanh Trì thành quận. Thứ 2 là do giá vàng hiện đang cao mà lại rất khó mua nên người dân đổ xô đầu tư vào bất động sản.

Tuy nhiên, anh Đạt cũng cho rằng, 2 yếu tố này đang được các hội nhóm đầu tư, môi giới bất động sản lợi dụng để đẩy mặt bằng giá đất lên cao hơn, tạo cung cầu ảo, giá ảo để "lùa gà", gây nhiễu loạn, hoang mang.

Chuyên gia nói gì về việc đầu tư bất động sản thời gian này?

Đánh giá về xu hướng đầu tư vào đất nền ngoại thành Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho biết: Thời gian qua, phân khúc đất nền ghi nhận đang được người dân quan tâm một cách tích cực.

Ông Đính cho rằng, các nhà đầu tư thường "săn" đất tại những khu vực phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao. Nhưng giá đất những khu vực này có thật sự mang giá trị ngang với giá rao bán không thì cần phải có vai trò cơ quan chức năng, chính quyền...

Giá đất nền tăng cao liệu có hình thành bong bóng bất động sản mới. Ảnh: CTV

Ông Đính cho rằng, nếu đây là giá ảo, bị "thổi giá" do nhiều hiệu ứng gây nhiễu loạn thì chắc chắn "bong bóng bất động sản" mới sẽ được hình thành. Điều cần làm bây giờ là yêu cầu các đơn vị cấp cao ban hành bảng giá đất theo từng khu vực để tránh tình trạng trạng này, ông Đính nhấn mạnh.



Ông Đính cũng khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân cần đi theo dòng tiền để an toàn, khi có dấu hiệu như giá rao bán tăng phi lý thì các nhà đầu tư này cần phải kiểm tra rõ pháp lý, quy hoạch và đặc biệt cần biết rõ lý do tăng giá để đưa ra thời điểm chốt lời phù hợp chứ không thể đi theo hiệu ứng FOMO được.