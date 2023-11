Giá sầu riêng hôm nay 28/11: Sầu riêng Monthong Thái tăng vọt

Giá sầu riêng hôm nay 28/11: Sầu Monthong Thái tăng vọt, đạt mức 150.000 đồng/kg

Thương lái thu mua sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên, cho biết tuần qua, giá sầu riêng trái vụ liên tục tăng giá kỷ lục. Do đó, sầu riêng Monthong Thái có mức tăng cao nhất.

Cụ thể: Hàng loại A (2-5 kg một trái) có giá tại kho (giá được cân đóng tại kho của doanh nghiệp để xuất khẩu) mức giá là 150.000 đồng/kg, loại B có mức là 135.000 đồng, loại C khoảng 75.000 đồng. Mức giá này tăng 25-30% so với đầu tháng và tăng 60% so với hàng chính vụ.

Tương tự, sầu riêng Ri6 loại A với mức giá 120.000 đồng/kg, loại B có mức là 105.000 đồng/kg, loại C dao động khoảng 70.000 đồng/kg, tăng 10% so với đầu tháng 11 và tăng 25% so với hàng chính vụ.

Tại các nhà vườn, giá bán sầu riêng Thái cũng ở mức khá cao. Theo người trồng sầu riêng ở Cai Lậy, Tiền Giang, năm ngoái, giống Monthong nghịch mùa bán giá 70.000-80.000 đồng/kg, nay nhiều thương lái tranh đặt cọc với mức 105.000 đồng/kg khi hái xô cả vườn (gồm loại lớn lẫn nhỏ). Nếu bán theo từng loại, giá cao nhất lên tới 135.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay ở một số vùng miền, địa phương. Số liệu: mobiagri.vn

Nguyên nhân giá sầu riêng Thái trái vụ lên tục tăng cao là do nhu cầu tại thị trường Trung Quốc tăng cao. Nhiều lô hàng được đặt mua vài trăm tấn nhưng nguồn cung đáp ứng mỗi đợt chỉ khoảng 50-100 tấn vì sản lượng thấp.

Các nhà vườn cho biết trước đây thường trồng thuận mùa, sản lượng cao. Vài năm gần đây họ xử lý vườn sầu riêng rải vụ để bán được giá tốt nên sản lượng giảm do phụ thuộc vào kỹ thuật và thời tiết.

Ngoài nguồn cung thấp, hàng Việt đang có thuận lợi khi sầu riêng trồng tại Thái Lan đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Do đó, các cơ sở nhập khẩu đẩy mạnh mua hàng Việt khiến giá sầu riêng giống Thái tăng giá cao.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tiền Giang, Cần Thơ, cũng nhìn nhận giá sầu riêng tăng cao nhưng nguồn cung trên thị trường khan hiếm. Sản lượng trái vụ đang giảm mạnh so với năm ngoái.

Cục cho rằng giá sầu riêng sẽ còn tăng khi Trung Quốc sắp đón nhiều đợt lễ cuối năm, nhu cầu sử dụng loại trái cây này cao.

Hiệp hội rau quả Việt Nam dự tính năm nay, sầu riêng Việt sẽ đạt 2,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu – mức cao kỷ lục, gấp 6 lần so với 2022.

Bệnh nấm hồng trên cây sầu riêng

Triệu chứng, biểu hiện bệnh nấm hồng trên cây sầu riêng

Khi cây sầu riêng vừa bị nấm hồng xâm nhập, thông thường trên vỏ cây sẽ xuất hiện một lớp tơ màu trắng đục, sau đó chuyển thành lớp lông nhung màu hồng hoặc đỏ thẫm (hoặc nâu đỏ) hình tròn kích thước lớn – nhỏ khác nhau.

Nấm hồng gây hại trên cây sầu riêng ở các vị trí thân, cành và lá của cây sầu riêng. Trên thân và cành, bên dưới vị trí xuất hiện nấm hồng, mô vỏ của cây sẽ bị thâm và thối làm cho cây không thể vận chuyển, hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, dần dần khiến cành bị khô, nứt vỏ, nếu nặng sẽ chết cành hoặc chết cây.

Lớp phủ phấn của nấm hồng trên lá làm giảm khả năng quang hợp của lá sầu riêng từ đó khiến cây giảm sức sống và không còn xanh tốt.

Điều kiện phát triển bệnh nấm hồng trên cây sầu riêng

Nấm hồng gây bệnh phát sinh mạnh trên cây sầu riêng trong điều kiện nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, mưa gió liên tục, sương mù nhiều. Ngoài ra, khi mật độ cây trồng trong vườn quá dày, rậm rạp gây thiếu ánh sáng cũng tạo điều kiện để nấm hồng sinh sản và phát triển

Trong điều kiện thích hợp, bào tử nấm sẽ bay trong không khí do mưa gió từ đó dễ dàng lây lan sang những cành khác và cây khác. Ngoài ra nấm hồng cũng có thể rơi vào đất và lan truyền qua nước tưới hay nước mưa.

Nấm hồng cũng phát triển mạnh ở những vườn sầu riêng không được chăm sóc tốt như đất xấu, thiếu hữu cơ, kém thoáng khí, độ pH thấp, trên cây có vết thương hở do chặt chém cành. Vì vậy, nếu cây sầu riêng được bổ sung dinh dưỡng không cân đối, thiếu các dưỡng chất quan trọng khiến vỏ cây bị nứt cũng tạo điều kiện cho nấm hồng gây hại tấn công.

Đặc biệt, bệnh nấm hồng thường xuất hiện nhiều vào giai đoạn trước và sau thu hoạch do cây đang suy yếu sau thời gian mang trái.

Biện pháp phòng trừ và điều trị bệnh nấm hồng trên cây sầu riêng

Để hạn chế sự phát sinh và phát triển của nấm hồng trong vườn sầu riêng, bà con nông dân cần có biện pháp canh tác phù hợp và hiệu quả như:

Không trồng cây trong vườn quá dày đặc.

Cần cắt tỉa cành thường xuyên, tạo không gian thoáng mát, cung cấp đầy đủ ánh sáng cho vườn sầu riêng được quang hợp, giảm tình trạng độ ẩm cao.

Tưới nước, bón phân, chăm sóc cây sầu riêng đầy đủ chất dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng cho cây để cây đủ sức kháng lại bệnh hại.

Thường xuyên thăm vườn sầu riêng để sớm phát hiện mầm bệnh và có biện pháp điều trị phù hợp.

Nên quan sát vườn thường xuyên và có thể phun các loại thuốc như: Rovral 50 WP, Anvil…

Hoặc các loại thuốc gốc đồng theo liều lượng khuyến cáo.