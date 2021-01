Nếu so sánh với thời điểm "đáy" vào tháng 3/2020, giá cổ phiếu của các công ty phát triển khu công nghiệp đang niêm yết hiện đã tăng tới 159%, cao hơn so với chỉ số VN-Index tới 67%.

Giá thuê đất khu công nghiệp tăng mạnh trong năm 2020 (Ảnh: IT)

Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh

Cụ thể, hầu hết các mã cổ phiếu khu công nghiệp đều có mức tăng đáng kể trong năm 2020, đặc biệt là các cổ phiếu có vốn hóa trung bình và nhỏ. Trong đó, NTC (Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) là công ty có mức tăng cao nhất, 174% so với cùng kỳ trong năm 2020 và 222% so với mức đáy vào tháng 3.

Giá cổ phiếu tăng mạnh như vậy là do tăng trưởng lợi nhuận từ việc cho thuê đất tại các khu dịch vụ có giá cao. Chưa kể, yếu tố hỗ trợ tích cực khác là việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 110% trên mệnh giá.

Hiện giá cổ phiếu NTC đang giao dịch ở mức giá 290.000 đồng/CP.

Các cổ phiếu khác, bao gồm LHG (Công ty CP Long Hậu), ITA (Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo), TIP (Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa), IDC (Tổng công ty IDICO) và SZC (Công ty CP Sonadezi Châu Đức) tăng từ 87% - 145% so với đầu năm.

Trong khi đó, D2D (Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2) là công ty có mức tăng thấp nhất trong ngành - chỉ tăng 20,6% so với đầu năm do doanh thu từ dự án Khu dân cư Lộc An giảm.

Lợi nhuận ròng dự kiến (tỷ đồng) của các công ty KCN niêm yết trong năm 2021 (Nguồn: SSI)

Theo SSI Research, kết quả khả quan của ngành bất động sản khu công nghiệp chủ yếu liên quan đến một số yếu tố chính. Thứ nhất, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia kiểm soát tốt dịch Covid-19, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa cơ sở sản xuất ngoài Trung Quốc.

Thứ hai, diện tích đất cho thuê mới hạn chế tại các khu công nghiệp ở miền Nam, đặc biệt là ở TP.HCM, một số khu công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù và giải phóng mặt bằng.

Giá thuê đất khu công nghiệp của Việt Nam thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực (Nguồn: SSI)

Chính những nguyên nhân này đã đẩy giá thuê đất khu công nghiệp trong năm 2020 tăng mạnh, bất chấp những diễn tiến khó lường của dịch Covid-19. Cụ thể, giá thuê đất khu công nghiệp tại khu vực phía Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đều tăng từ 15,3% đến 23% so với cùng kỳ trong năm 2020. Trong khi đó, giá thuê đất khu công nghiệp ở miền Bắc tăng từ 14% đến 18% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp còn quỹ đất tiếp tục hưởng lợi

Theo dự báo của giới chuyên gia, nhu cầu thuê đất khu công nghiệp trong năm 2021 sẽ tăng mạnh do việc chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

"Trong khi năm 2020 đặt ra nhiều thách thức lớn, chúng tôi tin rằng một khi dịch bệnh lắng xuống nhu cầu đối với các khu công nghiệp Việt Nam sẽ tăng đáng kể do nhiều công ty quốc tế trước đó đã chuẩn bị chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Việc chuyển địa điểm sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam là một xu hướng lớn có khả năng tăng tốc thời kỳ hậu Covid", chuyên gia của SSI Research đánh giá.

Lợi nhuận ròng dự kiến của các DN niêm yết trong năm 2021

Trên thực tế, có một số công ty lớn đang có kế hoạch chuyển một phần hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, như Microsoft, Google, Panasonic, Sharp, Foxconn, ... Đặc biệt, ngay trong Q1/2021, Oppo có kế hoạch thuê 62,7 ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, và Pegatron sẽ thuê đất trong Deep C ở Hải Phòng.

Một yếu tố quan trọng khác, quy hoạch khu công nghiệp mới của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025 có thể gia tăng diện tích đất khu công nghiệp mới trong tương lai, đặc biệt đối với các khu công nghiệp lớn với tổng diện tích đất trên 1.000 ha đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI. Việc mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng như: Phát triển cơ sở hạ tầng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc Bắc - Nam, cảng Cái Mép - Thị Vải và Gemalink có thể giúp kết nối thuận tiện hơn.

"Chúng tôi cho rằng khu công nghiệp Châu Đức (SZC), Phú Mỹ (IDC), VSIP và Becamex có thể hưởng lợi từ xu hướng nêu trên", chuyên gia SSI Research dự báo.

Cuối cùng, hiện giá thuê đất khu công nghiệp tại Việt Nam thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực, cụ thể thấp hơn khoảng 25-30% so với Indonesia và Thái Lan, là các quốc gia hưởng lợi từ dòng vốn FDI. Vì thế, giá đất khu công nghiệp tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 7-8% tại khu vực phía Nam và 5-6% tại khu vực phía Bắc trong năm 2021.