Giá xăng dầu hôm nay 1/12: Giá xăng trong nước giảm mạnh chiều nay

Triển vọng tiêu thụ dầu từ Trung Quốc được cải thiện và đồng USD mất giá trong bối cảnh dự trữ dầu thô Mỹ giảm sốc đã hỗ trợ giá dầu hôm nay duy trì đà tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 1/12: Giá dầu thô duy trì đà tăng mạnh

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 1/12/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2023 đứng ở mức 80,60 USD/thùng, tăng 0,05 USD/thùng trong phiên. Nhưng nếu so với cùng thời điểm ngày 30/11, giá dầu WTI giao tháng 1/2023 đã tăng tới 1,98 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2/2023 đứng ở mức 86,85 USD/thùng, giảm 0,12 USD/thùng trong phiên nhưng đã tăng tới 2,05 USD so với cùng thời điểm ngày 30/11.

Triển vọng tiêu thụ dầu từ Trung Quốc được cải thiện và đồng USD mất giá trong bối cảnh dự trữ dầu thô Mỹ giảm sốc đã hỗ trợ giá dầu hôm nay duy trì đà tăng mạnh.

Triển vọng tiêu thụ dầu từ Trung Quốc được cải thiện và đồng USD mất giá trong bối cảnh dự trữ dầu thô Mỹ giảm sốc đã hỗ trợ giá dầu hôm nay duy trì đà tăng mạnh.

Triển vọng tiêu thụ dầu từ Trung Quốc được cải thiện và đồng USD mất giá trong bối cảnh dự trữ dầu thô Mỹ giảm sốc đã hỗ trợ giá dầu hôm nay duy trì đà tăng mạnh.

Triển vọng tiêu thụ dầu từ Trung Quốc được cải thiện và đồng USD mất giá trong bối cảnh dự trữ dầu thô Mỹ giảm sốc đã hỗ trợ giá dầu hôm nay duy trì đà tăng mạnh.

Giá dầu hôm nay có xu hướng tăng mạnh chủ yếu do kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu phục hồi.

Tại Trung Quốc, sau những lo ngại về diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng, trong đó có dầu thô, những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện khi số ca nhiễm mới hạ nhiệt và giới chức nước này làm việc với một số địa phương về việc quá cứng nhắc trong áp dụng các biện pháp chống dịch.

Tại Mỹ, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 13 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25/11, mức giảm cao nhất kể từ năm 2019.

Về phía cung, theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô có thể sẽ bị cắt giảm 2 triệu thùng/ngày vào đầu năm sau.

Ở diễn biến mới nhất, Nga tiếp tục lên tiếng khẳng định sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt giá trần đối với dầu thô của nước này.

Giá dầu ngày 1/12 tăng mạnh còn do đồng USD mất giá sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận biên độ các đợt tăng lãi suất tới sẽ nhỏ hơn.

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh trong phiên 30/11, sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm đáng kể.

Giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 1/2023 của Mỹ tăng 2,35 USD, hay 3%, chốt phiên ở mức 80,55 USD/thùng tại New York. Giá dầu Brent giao cùng kỳ tăng 2,4 USD, hay 2,9%, chốt phiên ở mức 85,43 USD/thùng tại London.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 30/11 công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô thương mại của nước này giảm 12,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25/11. Trong khi đó, các nhà phân tích tham gia khảo sát của S&P Global Commodity Insights nhận định mức giảm 4,4 triệu thùng.

Theo EIA, tổng lượng dự trữ xăng của Mỹ tăng 2,8 triệu thùng trong tuần trước, trong khi dự trữ nhiên liệu chưng cất tăng 3,5 triệu thùng.

Các nhà giao dịch đang chờ cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, vào ngày 4/12.

Trong tháng 10, OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày từ tháng 11 để đẩy giá dầu lên.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Với việc giá xăng dầu thành phần phẩm trung bình trên thị trường Singapore trong kỳ điều hành từ ngày 21/11 có xu hướng giảm mạnh, giá xăng hôm nay được dự báo có thể giảm tới 900 đồng/lít.

Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu, hôm nay(1/12), Liên Bộ Công Thương – Tài chính sẽ công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 1/12.

Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương đến ngày 28/11 cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng giảm so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 bình quân trên thị trường Singapore là 90,1 USD/thùng; còn giá xăng RON 95 là 95,1 USD/thùng.

Giá các loại dầu cũng có xu hướng giảm nhẹ.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/11, giá xăng dầu thành phẩm được ghi nhận trên thị trường Singapore giữa kỳ điều hành ngày 11/11 đến 21/11 là 94,992 USD/thùng với xăng RON 92; 100,787 USD/thùng với xăng RON 95; 123,913 USD/thùng với dầu hỏa; 129,525 USD/thùng với dầu diesel; 429,925 USD/tấn với dầu mazut 180CST 3,5S.

Với diễn biến như trên, trao đổi với báo chí, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng hôm nay có thể được điều chỉnh giảm mạnh theo xu hướng giá thế giới.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không thay đổi các mức chi, trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 660 đồng/lít, giá xăng RON 95 có thể giảm 880 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu hoả có thể giảm khoảng 1.150 đồng/lít; dầu diesel có thể giảm tới 1.500 đồng/lít; và giá dầu mazut có thể giảm tới 800 đồng/lít.

Tuy nhiên, nếu cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn, giá xăng ngày 1/12 có thể giảm ít hơn.

Giá xăng hôm nay 1/12 có thể giảm tới 900 đồng/lít.

Trước đó, tại thị trường trong nước, ngày 21/11, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 21/11.

Thông tin từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần thứ 3 trong tháng 11, giá các mặt hàng xăng dầu đã giảm nhẹ sau 4 kỳ tăng liên tiếp.

Cũng trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và thực hiện trích lập quỹ đối với xăng RON 95 là 200 đồng/lít, xăng E5 RON 92 là 250 đồng/lít; dầu diesel là 300 đồng/lít; dầu hỏa 0 đồng/lít; dầu mazut là 300 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 21/11 cụ thể như sau, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.671 đồng/lít, giảm 40 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.878 đồng/lít, giảm 80 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 24.801 đồng/lít, giảm 182 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 24.640 đồng/lít, tăng 25 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 24.640 đồng/lít, giảm 107 đồng/lít.

Như vậy, sau 4 kỳ điều chỉnh vào các ngày 11/11, 1/11, 21/10 và 11/10, giá xăng dầu từ chiều ngày 21/11 đã quay đầu giảm nhẹ.

Sau khi thực hiện các mức chi, trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, hiện giá bán các loại xăng dầu được niêm yết phổ biến trên thị trường ngày 1/12 như sau: Giá xăng E5 RON 92: không cao hơn 22.671 đồng/lít (giảm 40 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON 95-III 1.116 đồng/lít; Xăng RON 95-III: không cao hơn 23.787 đồng/lít (giảm 80 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 24.801 đồng/lít (giảm 182 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 24.640 đồng/lít (giảm 107 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.785 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá xăng nhập đã không còn duy trì mức trên 100 USD/thùng như thời gian qua. Liên tiếp trong nhiều ngày qua, giá xăng A95 nhập từ Singapore liên tục giảm. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Công Thương, giá xăng nhập có thời điểm chỉ còn khoảng 96 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong nửa tháng qua.

Trước đó, giá xăng trong nước (A95) đã 4 lần tăng liên tiếp vì giá xăng nhập tăng cao cũng như cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh mức chi phí cơ sở.