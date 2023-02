Giá xăng dầu hôm nay 26/2: Tăng giảm liên hồi, giá xăng dầu tuần tới ra sao?

Trong bối cảnh thị trường bị chi phối mạnh bởi lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu và nguồn cung eo hẹp, giá dầu thô đã có tuần giao dịch biến động, tăng giảm liên hồi, và khép tuần với xu hướng tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 26/2: Giá dầu thô có tuần giao dịch biến động khó lường

Liên tục chứng kiến các phiên tăng giảm đan xen, giá dầu thế giới dường như đi ngang trong tuần qua, dù ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên cuối tuần.

Giá dầu được hỗ trợ bởi triển vọng xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm nhưng chịu áp lực bởi sự gia tăng dự trữ dầu thô tại Mỹ và lo ngại về hoạt động kinh tế toàn cầu.

Mở đầu tuần này (phiên 20/2), giá dầu tăng hơn 1%, nhờ sự lạc quan về nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà sản xuất lớn tiếp tục hạn chế sản xuất và Nga lên kế hoạch kiềm chế nguồn cung. Thị trường ghi nhận dự báo giá dầu lên tới 100 USD/thùng vào cuối năm nay.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng, điều này có thể đẩy giá dầu lên mức 100 USD/thùng vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch liền sau đó, giá dầu lại trả lại gần hết đà tăng của phiên trước, khi những lo ngại dai dẳng về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã lấn át nguy cơ hạn chế nguồn cung và khiến các nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời.

Giá dầu thế giới chạm mức thấp nhất trong hai tuần vào phiên 22/2, khi nhà đầu tư lo ngại rằng các số liệu kinh tế gần đây sẽ thúc đẩy các ngân hàng trung ương tăng lãi suất mạnh hơn, gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu.

Tới hai phiên giao dịch cuối tuần này (23-24/2), giá dầu quay đầu tăng sau khi báo cáo về dự trữ xăng dầu của Mỹ được công bố. Bên cạnh đó, việc Nga có kế hoạch cắt giảm xuất khẩu dầu từ các cảng phía Tây của nước nước đến 25% trong tháng 3/2023, vượt qua mức cắt giảm sản lượng đã thông báo trước đó là 500,000 thùng/ngày, cũng hỗ trợ giá dầu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 23/2 công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô thương mại của nước này tăng 7,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/2, vượt dự báo của các nhà phân tích.

Trong khi đó, tổng dự trữ xăng giảm 1,9 triệu thùng trong tuần trước, còn dự trữ nhiên liệu chưng cất tăng 2,7 triệu thùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/2, giá dầu Brent Biển Bắc tiến 95 xu (tương đương 1,2%) lên 83,16 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI tăng 93 xu (tương đương 1,2%) lên 76,32 USD/thùng. Trước đó, cả 2 loại dầu này đều giảm hơn 1 USD/thùng. Giá các hợp đồng dầu kỳ hạn gần như không thay đổi trong tuần này.

Khối lượng giao dịch thấp hơn đã góp phần gây ra sự biến động, với giao dịch dầu Brent ở mức 58% và giao dịch dầu WTI ở mức 90% so với mức của phiên trước đó.

Tính đến ngày 24/2/2023, tròn 1 năm diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá dầu Brent đã mất 15% so với 1 năm trước đó. Giá dầu này đã đặt mức cao nhất trong 14 năm là gần 128 USD/thùng vào ngày 8/3/2022.

Dữ liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết, số giàn khoan dầu tại Mỹ đã giảm 7 giàn xuống 600 giàn trong tuần này, trong khi tổng số giàn khoan vẫn tăng 103 giàn (tương đương 15,8%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dấu hiệu cho thấy sản phẩm dầu thô và tinh chế của Nga đang bị dồn lại trên các tàu chở dầu trôi nổi trên biển cũng cho thấy sự gia tăng nguồn cung.

JP Morgan dự báo OPEC sẽ cắt giảm sản lượng để hạn chế đà sụt giảm giá dầu.

Biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy hầu hết các quan chức vẫn tỏ quan điểm cứng rắn về lạm phát và các điều kiện thị trường lao động vẫn thắt chặt, báo hiệu việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Trong tuần, JP Morgan cho biết giá dầu trong ngắn hạn có khả năng sẽ giảm xuống mức 70 USD/thùng thay vì tăng khi tăng trưởng toàn cầu mạnh lên và lượng hàng tồn kho dư thừa. Còn công ty tư vấn Ritterbusch and Associates cho biết dù nguồn cung của Nga bị hạn chế là nhân tố để tăng giá, nhưng việc tăng lãi suất của Mỹ, vốn được củng cố thêm bởi các biên bản của Fed, sẽ là trở ngại lớn đối với sự bền vững của giá dầu.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 21/2, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 21/2.

Theo đó, Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và trên cơ sở thông báo điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máu lọc dầu trong nước về đến cảng của Bộ Tài chính, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định:

Tiếp tục không trích Quỹ BOG đối với 02 mặt hàng xăng, giữ nguyên mức trích Quỹ BOG đối với 02 mặt hàng dầu hỏa và dầu điêzen, ngừng trích lập quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut (kỳ trước trích lập ở mức 200 đồng/kg); tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 26/2 như sau: Xăng E5 RON 92: không cao hơn 22.542 đồng/lít (giảm 327 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 901 đồng/lít; Xăng RON 95-III: không cao hơn 23.443 đồng/lít (giảm 324 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.806 đồng/lít (giảm 756 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 20.846 đồng/lít (giảm 748 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.251 đồng/kg (tăng 615 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/02/2023-21/02/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Thị trường ghi nhận thông tin nguồn cung dầu đang được cải thiện; tác động của lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga; triển vọng kinh tế toàn cầu không chắc chắn…; các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm đối với mặt hàng dầu hỏa và dầu điêzen, tăng đối với mặt hàng dầu mazut, các mặt hàng xăng biến động ít.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/02/2023 và kỳ điều hành ngày 21/02/2023 là: 96.853 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,158 USD/thùng, tương đương giảm 0,16% so với kỳ trước); 100.277 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,04 USD/thùng, tương đương tăng 0,04% so với kỳ trước); 105,952 USD/thùng dầu hỏa (giảm 5,362 USD/thùng, tương đương giảm 5,06% so với kỳ trước); 103,118 USD/thùng dầu điêzen (giảm 4,920 USD/thùng, tương đương giảm 4,77% so với kỳ trước); 414,875 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,586 USD/tấn, tương đương tăng 7,13% so với kỳ trước).

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường; bảo đảm biến động giá bán lẻ mặt hàng dầu phù hợp với biến động của giá dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; tạo dư địa Quỹ BOG để điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều bất ổn; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Trước đó, Bộ Tài chính vừa có công văn số 1591 gửi Bộ Công Thương thông báo phương án điều chỉnh một số khoản phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu đến cảng của thương nhân đầu mối, Bộ Tài chính thông báo phương án điều chỉnh một số khoản phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Theo đó, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu. Cụ thể, mặt hàng xăng nền để phối trộn xăng E5 RON 92 có mức tính chi phí 730 đồng/lít, tăng 90 đồng/lít so với định mức hiện hành. Mặt hàng xăng RON 95 ở mức 1.100 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S ở mức 1.230 đồng/lít, tăng 500 đồng/lít so với hiện hành. Mặt hàng dầu hỏa giữ nguyên mức chi phí 1.740 đồng/lít. Mặt hàng dầu mazut ở mức 1.220 đồng/kg, giảm 70 đồng/kg.

Premium trong nước để tính giá cơ sở xăng dầu (với nguồn xăng dầu trong nước) đối với xăng nền pha chế xăng E5 RON 92 ở mức 670 đồng/lít; giảm 650 đồng/lít. Mặt hàng xăng RON 95 ở mức 700 đồng/lít, giảm 640 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S ở mức 200 đồng/lít, tăng 170 đồng/lít so với hiện hành. Mặt hàng dầu hỏa 760 đồng/lít.

Chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về tới cảng để tính giá cơ sở xăng dầu (với nguồn xăng dầu trong nước) đối với xăng nền pha chế xăng E5 RON 92 ở mức 290 đồng/lít; giữ nguyên so với trước đó. Mặt hàng xăng RON 95 ở mức 270 đồng/lít, giảm 10 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S ở mức 230 đồng/lít, giảm 10 đồng/lít so với hiện hành. Mặt hàng dầu hỏa 470 đồng/lít.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu ngày 21/2.

Trước đó, quan điểm nhất quán của Bộ Tài chính là cần sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP để giao thống nhất một đầu mối về Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí, bao gồm các nhiệm vụ về tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở; điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Bộ Tài Chính chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định.

Được biết, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc góp ý sửa đổi, bổ sung nghị định 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan, doanh nghiệp liên quan nghiên cứu kỹ các kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong quá trình hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương khẩn trương trình Chính phủ dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu trong tháng 2/2023 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mục tiêu là đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khoa học, hài hòa, hợp lý, hiệu quả.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu việc sửa đổi nghị định phải giảm được khâu trung gian trong lưu thông, phân phối và kinh doanh xăng dầu. Giảm đầu mối quản lý, tăng tính công khai minh bạch trong quản lý, điều hành xăng dầu, tháo gỡ được vướng mắc và những phát sinh thời gian qua. Việc gửi báo cáo này được Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương “không được để chậm trễ”.