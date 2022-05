Giá xăng dầu hôm nay 6/5: Giá dầu nhiều khả năng sẽ điều chỉnh nhẹ trước khi quay trở lại đà tăng mạnh

Cập nhật lúc 6 giờ 5 phút ngày 6/5 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 6 được giao dịch ở mức 108,8 USD/thùng, tăng 0,59 USD, tương đương 0,54%. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao tháng 6 “neo” ở mức 110,9 USD/thùng.

Giá dầu nhiều khả năng sẽ điều chỉnh nhẹ trước khi quay trở lại đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay 6/5 tiếp tục duy trì đà khi OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng ở mức khiêm tốn trong 6 tháng tới và khẳng định nguồn cung dầu từ Nga là không thể thay thế.

Các nước thàn viên OPEC có thể thống nhất phương án tăng nhẹ sản lượng khai thác trong tháng 6 trong cuộc họp sắp tới do lệnh trừng phạt từ phương Tây có thể khiến sản lượng của Nga giảm trong khi nhu cầu tại Trung Quốc vẫn yếu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo thoả thuận được ký vào tháng 7 năm ngoái, OPEC dự kiến sẽ tăng mục tiêu sản lượng lên 432.000 thùng/ngày mỗi tháng cho đến cuối tháng 9/2022.

Tuy nhiên, trong tháng 3 năm nay sản lượng khai thác dầu của OPEC thấp hơn 1,45 triệu thùng/ngày so với kế hoạch, do sản lượng của Nga bắt đầu giảm sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Cuối tháng 3, OPEC quyết định chỉ duy trì thoả thuận đến tháng 5, các tháng còn lại sẽ bàn bạc để điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Giá dầu bật tăng mạnh mẽ trong phiên hôm qua, sau khi EU đề xuất lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Với ẩn số lớn nhất trên thị trường là chính sách năng lượng của EU đã được làm sáng tỏ, giá dầu nhiều khả năng sẽ thoát khỏi tình trạng giằng co thiếu phương hướng như trong tháng 4. Nguồn cung dầu hiện được kỳ vọng sẽ giảm khoảng 2-3 triệu thùng/ngày do thiếu hụt sản lượng từ Nga, do mất đi các khách hàng quan trọng tại châu Âu.

Như vậy yếu tố bất ổn còn lại trên thị trường chính là nhu cầu tiêu thụ dầu, đặc biệt khi Trung Quốc đang chống chọi với đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay. Với vai trò là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 2 trên thế giới và nước nhập khẩu dầu số 1 và nhu cầu năng lượng liên tục tăng qua các năm, một sự giảm tốc trong sức mua của Trung Quốc là thông tin tiêu cực với thị trường, ngay cả trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung chung hiện tại.

Theo ước tính mới nhất của Standard Chartered Global Research, họ hạ dự báo tiêu thụ dầu của Trung Quốc từ tăng 78,000 thùng/ngày xuống giảm 82,000 thùng/ngày trong năm 2022, và kỳ vọng các tổ chức năng lượng lớn như Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, hay OPEC, cũng sẽ điều chỉnh dữ liệu trong tháng 5.

Trước đấy, trong tháng 4, IEA đã hạ dự nhu cầu dầu thế giới khoảng 260,000 thùng/ngày, với khả năng tiêu thụ dầu trong năm 2022 sẽ không quay về ngưỡng trước đại dịch.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu đang chịu áp lực tại kháng cự vùng 108 USD/thùng. Giá có thể sẽ điều chỉnh về vùng 106,5 USD/thùng trước khi quay trở lại đà tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 6/5: Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6/5 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 27.468 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 28.434 đồng/lít; dầu diesel không quá 25.530 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.828 đồng/lít và dầu mazut không quá 21.560 đồng/kg.

Giá xăng dầu nói trên đã được điều chỉnh tại tại kỳ điều hành giá chiều 4/5 của liên Bộ Tài chính - Công Thương với giá xăng được điều chỉnh tăng khoảng 300-400 đồng/lít; giá dầu tăng quanh mức 200 đồng/lít hoặc giữ nguyên.