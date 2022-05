Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Giá bán lẻ xăng dầu sẽ tăng bao nhiêu vào ngày mai?

Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Giá dầu tiếp tục tăng vì lo ngại về nguồn cung

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay (3/5), nhờ đà tăng trên thị trường dầu diesel và lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn bởi một lệnh cấm tiềm tàng của EU đối với dầu thô Nga.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,2% lên 105,33 USD/thùng vào lúc 7 giờ 04 (giờ Việt Nam) ngày 3/5. Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 0,18% lên 107,77 USD/thùng.

Trước đó, dầu thô đóng cửa trong sắc xanh sau 1 phiên rung lắc mạnh. Cụ thể, giá dầu WTI tăng 0,46% lên 105,17 USD/thùng trong khi dầu Brent tăng 0,41% lên 107,58 USD/thùng.

Giá dầu WTI đã có lúc giảm gần 5 USD/thùng trong phiên trước các thông tin tiêu cực từ Trung Quốc. Số liệu Quản lý thu mua PMI sản xuất của Trung Quốc đạt 41,9, mức thấp nhất trong vòng 2 năm, thể hiện một sự suy giảm trong các hoạt động sản xuất của quốc gia này.

Nguyên nhân được cho là một loạt các biện pháp phong tỏa, hạn chế ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Trường Xuân khiến cho các nhà máy, trung tâm công nghiệp phải ngừng hoạt động, kéo theo các hoạt động kinh tế đi xuống. Đây sẽ là yếu tố kéo theo nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc sụt giảm trong thời gian tới, nhất là khi chính sách “Zero-Covid” vẫn đang được tiếp tục.

Thông tin Liên minh châu Âu EU có thể miễn trừ Hungary, Slovakia khỏi chính sách cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga của cả nhóm cũng gây sức ép lên thị trường, do lo ngại các sửa đổi trong chính sách này có thể khiến cho nguồn cung dầu của Nga không giảm quá nhiều. EU hiện đang nhập khẩu khoảng 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga.

Dầu thô chỉ phục hồi trong phiên tối nhờ lực bắt đáy, sau khi giá dầu WTI đã tiến sát đến gần ngưỡng 100 USD/thùng. Bên cạnh đó, theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 4 chỉ tăng 40.000 thùng/ngày lên 28,58 triệu thùng/ngày, so với hạn ngạch đề ra là 254.000 thùng/ngày.

Các sự cố trong khâu sản xuất tại Nigeria và Libya khiến cho sản lượng dầu của các quốc gia tại Bắc Phi sụt giảm mạnh, nâng tỷ lệ tuân thủ thỏa thuận của cả nhóm thêm 13% lên 164%, bất chấp việc Saudi Arabia nâng sản lượng dầu thô. Sự suy yếu trong năng lực sản xuất của cả nhóm có thể làm trầm trọng hơn sự bất ổn trong nguồn cung dầu của thế giới, bên cạnh vấn đề từ Nga.

Trong nước, theo các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, giá bán lẻ xăng và dầu diesel sẽ tăng vào ngày mai (4/5), còn dầu hỏa và dầu mazut sẽ giảm nhẹ.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore tính đến ngày 28/4 tăng nhẹ. Cụ thể, giá xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON 92) là 127,56 USD/thùng, RON95 là 131,78 USD/thùng trong khi giá xăng trung bình kỳ điều chỉnh trước là 124,477 USD/thùng với xăng RON 92 và 127,500 USD/thùng xăng RON95.

Kỳ điều chỉnh ngày mai (4/5), giá xăng dự kiến tiếp tục tăng theo đà tăng thế giới. Theo tính toán của các doanh nghiệp, giá bán lẻ tại kỳ điều chỉnh này nếu chưa tính trích lập và sử dụng quỹ bình ổn, xăng A95-III tăng 540 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 380 đồng/lít, dầu diesel tăng 190 đồng/lít, dầu hỏa giảm 500 đồng/lít...

Một doanh nghiệp xăng dầu cho biết, giá xăng thành phẩm trong nước hiện cao hơn giá tham chiếu tại thị trường Singapore khoảng 500 - 600 đồng/lít, nếu liên Bộ không trích lập quỹ bình ổn, mức tăng sẽ tương đương. Với dầu diesel, mức điều chỉnh tăng ít hơn, khoảng 200 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước tăng lần thứ hai liên tiếp. Tính chung trong 4 tháng đầu năm, xăng đã có 7 lần tăng giá, 3 lần giảm giá.

Ở kỳ điều hành gần nhất là từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Còn mỗi lít dầu diesel tăng 970 đồng/lít, dầu hỏa tăng 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 880 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).