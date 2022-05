Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Giá xăng trong nước dự kiến lại tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Cập nhật lúc 7 giờ 05 phút ngày 4/5 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 6 được giao dịch ở mức 103,52 USD/thùng, tăng 1,09 USD, tương đương 1,06%. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao tháng 6 "neo" ở mức 105,92 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ ba (3/5) vì lo ngại nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc khi các lệnh phong toả chống Covid-19 kéo dài, khiến thị trường bỏ qua triển vọng về một lệnh cấm dầu thô Nga của châu Âu.

Bắc Kinh đang kiểm tra Covid-19 trên diện rộng để ngăn chặn tình trạng phong toả tương tự như ở Thượng Hải trong tháng qua. Các nhà hàng của thủ đô đã đóng cửa phục vụ ăn uống trong khi một số khu chung cư bị phong tỏa.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 2,4% xuống 104,97 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,6% xuống 102,41 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Nhiều "kịch bản" tăng giá xăng dầu trong nước

Trong nước, nhiều mức tăng giá xăng dầu khác nhau đã được các doanh nghiệp dự báo.

Doanh nghiệp xăng dầu phía Nam dự báo, giá bán lẻ tại kỳ điều chỉnh chiều nay nếu chưa tính trích lập và sử dụng quỹ bình ổn, xăng A95-III tăng 540 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 380 đồng/lít, dầu diesel tăng 190 đồng/lít, dầu hỏa giảm 500 đồng/lít.

Có doanh nghiệp lại dự báo kỳ điều hành này, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng 400-600 đồng/lít, giá dầu tăng khoảng 300-400 đồng. Ngược lại, nếu trích sử dụng Quỹ, giá xăng dầu có thể tăng nhẹ khoảng 200-300 đồng/lít.

Còn doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại Hà Nội dự báo, giá bán lẻ xăng, dầu sẽ tăng khoảng 600 - 1.000 đồng/lít.

Theo các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ thị trường trong nước khoảng 550 đồng/lít, còn dầu diesel (DO) cao hơn khoảng 200 đồng/lít. Vào kỳ điều hành hôm nay 4/5, nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng dầu sẽ tăng tương ứng mức chênh lệch trên.

Trường hợp trích Quỹ bình ổn tương đương với kỳ điều hành trước, giá xăng dầu sẽ tăng cao hơn khi sẽ cõng thêm 400-500 đồng/lít xăng. Trường hợp chi quỹ bình ổn, giá xăng sẽ giảm đà tăng tùy theo mức chi của Quỹ này.

Tuy nhiên tại kỳ điều hành trước, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn âm Quỹ bình ổn (như Petrolimex âm 222 tỷ đồng, PVOil âm 1.065 tỷ đồng) nên khả năng tiếp tục chi Quỹ bình ổn khó xảy ra.

Ở kỳ điều hành gần nhất là từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Còn mỗi lít dầu diesel tăng 970 đồng/lít, dầu hỏa tăng 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 880 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 đồng so với giá bán lẻ hiện hành).