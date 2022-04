Giá xăng dầu hôm nay 30/4: Giá xăng dầu trong nước có giảm sau nghỉ lễ?

Giá dầu thô khả năng cao sẽ điều chỉnh nhẹ trước khi quay trở lại đà tăng

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng nay (30/4) sau phiên giao dịch đầy biến động ngày hôm trước, khi hợp đồng dầu sưởi của Mỹ báo có thời điểm giảm hơn 20% trong phiên giao dịch cuối cùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,19% xuống 104,11 USD/thùng vào lúc 7 giờ 14 (giờ Việt Nam) ngày 30/4. Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng giảm 1,1% xuống 106,08 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần, khi thị trường kỳ vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm thiết lập các lệnh cấm vận lên ngành dầu khí của Nga. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI tăng 3,27% lên 105.36 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 2,2% lên 107,26 USD/thùng.

Bất chấp các tuyên bố của Thủ tướng Đức về việc nước này đang chuẩn bị cho việc dừng nhập khẩu khí đốt từ Nga, thực tế cho thấy an ninh năng lượng của quốc gia vẫn luôn là vấn đề phải đặt lên hàng đầu. Các nhà phân phối khí đốt tại châu Âu, trong đó có cả Đức, Hungary được cho là đang chuẩn bị mở các tài khoản bằng đồng Rúp tại ngân hàng Gazprombank, Thụy Sĩ. Đây có thể xem là động thái nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu thanh toán bằng tiền Rúp của chính phủ Nga mà không vi phạm lệnh cấm của EU.

Có thể thấy, ngay cả trong trường hợp gói cấm vận mới của EU nhắm vào ngành dầu khí của Nga, vẫn sẽ có những “kẽ hở” để các thành viên có thể đảm bảo nguồn cung của mình, ví dụ đẩy lùi thời hạn bắt đầu cấm vận, giống lệnh cấm nhập khẩu than trước đó. Đối với Mỹ, một mặt nước này cho biết sẽ giúp đỡ các đồng minh bằng việc gia tăng sản lượng, tuy nhiên cũng liên tục cảnh báo EU cần cân nhắc thận trọng các hậu quả có thể có từ giá năng lượng cao. Đây ít nhất cũng sẽ là yếu tố để kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Khối lượng giao dịch có phần suy giảm trong tháng 4 cũng phần nào cho thấy lo ngại rủi ro đang gia tăng trên thị trường. Trước một loạt các ẩn số như phản ứng của các nước phương Tây với cuộc chiến Nga – Ukraine, lo ngại từ sự giảm tốc trong kinh tế toàn cầu, như Quỹ Tiền tệ IMF từng cảnh báo hay khối lượng xuất khẩu dầu thực tế của Nga trong thời gian tới.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu có thể điều chỉnh nhẹ về vùng 104 USD/thùng trước khi quay lại đà tăng và tiến tới vùng 106-107 USD/thùng, thậm chí có thể cao hơn.

Trong nước, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang rà soát, nghiên cứu xem có thể giảm thêm thuế nào trong cơ cấu giá bán lẻ để hạ giá xăng dầu.

Về điều hành giá xăng dầu và dư địa nào để giảm giá xăng dầu, Bộ Công Thương nêu quan điểm điều hành là giá trong nước phải theo diễn biến giá thế giới (giá thế giới tăng thì giá trong nước tăng và ngược lại) nhưng có mức tăng thấp hơn. Do đó trong những kỳ điều hành vừa qua, nhờ can thiệp các công cụ nên dù giá thế giới biến động tăng từ 36% đến trên 60% nhưng giá trong nước chỉ tăng 17 - 39%.

Việc giảm thuế bảo vệ môi trường liên tục áp dụng trong năm nay nên người dân, doanh nghiệp sẽ được hưởng mức giảm giá xăng dầu. Để có dư địa giảm giá, các bộ ngành liên quan đang tiếp tục nghiên cứu, rà soát xem giảm thêm mức thuế nào cho phù hợp với tình hình chung, chống việc thẩm lậu xăng dầu từ Việt Nam sang các nước xung quanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sử dụng xăng dầu đầu vào và nhu cầu người dân.

Ở kỳ điều hành gần nhất là từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có cơ hội giảm trong kỳ điều chỉnh giá tới đây.

Giá xăng dầu hôm nay 30/4: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).