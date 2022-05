Giá xăng dầu hôm nay 2/5: Giá xăng trong nước sắp tăng 600 - 800 đồng/lít?

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay (2/5) trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung leo thang sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở miền bắc Iraq gây ra hỏa hoạn ở một trong những cơ sở chính của nước này.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,37% xuống 104,33 USD/thùng vào lúc 7 giờ 25 (giờ Việt Nam) ngày 2/5. Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 0,49% lên 106,08 USD/thùng.

Lo ngại về nguồn cung quay trở lại sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Erbil, miền bắc Iraq hôm 1/5, gây ra hỏa hoạn ở một trong những cơ sở chính của nước này.

Trong khi đó Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga để đáp trả cuộc tấn công vào Ukraine mà Moscow gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt.

Các nhà ngoại giao EU cho biết một số nước thành viên EU có thể chấm dứt việc sử dụng dầu của Nga trước cuối năm 2022, nhưng những nước khác, đặc biệt là các thành viên phía Nam, lo ngại về tác động lên giá cả.

Trong nước, theo quy định, ngày 1/5 sẽ đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ, dự kiến giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh lùi sau kỳ nghỉ lễ (dự kiến ngày 4/5).

Các tính toán và dự báo cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tới tiếp tục tăng khá mạnh chứ không giảm.

Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự đoán phương án điều chỉnh giá xăng dầu ngày 4/5 tới tăng 600 - 800 đồng/lít.

Thông tin thị trường cập nhật hết ngày 29/4 cho thấy, nhập khẩu theo giá FOB (giao lên tàu) đối với xăng RON95 là 134,7 USD/thùng, tăng gần 3 USD/thùng so với giá nhập kỳ điều hành trước; xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92) cũng tăng mức tương đương lên 130,5 USD/thùng; dầu diesel tăng đến 4,4 USD/thùng lên 150,25 USD/thùng.

Theo đó, tại kỳ điều hành tới, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ 600 - 800 đồng/lít, các mặt hàng dầu mazut, dầu hỏa có thể giảm nhẹ. Một lãnh đạo công ty đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, mức tăng giá xăng dầu có thể thay đổi tùy mức trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Dự kiến kỳ này, đối với mặt hàng xăng RON95, mức trích quỹ cao nhất khoảng 500 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành gần nhất là từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Còn mỗi lít dầu diesel tăng 970 đồng/lít, dầu hỏa tăng 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 880 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay 2/5: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).